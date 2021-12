EsSalud advierte que cerca del 50% de sus camas UCI ya están ocupadas por incremento de casos COVID-19

EsSalud precisó que actualmente hay 348 pacientes en cuidados intensivos. | Foto: Agencia Andina

En enero de 2021, tras las fiestas de fin de año, los casos de coronavirus se incrementaron y comenzó una segunda ola que fue más letal que la primera. Ahora, ante la llegada al país de la variante ómicron, EsSalud informó que cerca del 50% de las camas UCI destinadas para la atención de pacientes críticos con COVID-19 están ocupadas en los diferentes hospitales de la institución en todo el país.

La entidad estatal precisó que actualmente hay 348 pacientes en cuidados intensivos por presentar cuadros graves de la enfermedad.

REGIONES CON MAYOR INCREMENTO DE CASOS

Al 26 de diciembre, los mayores porcentajes de ocupación de camas se registra principalmente en las redes asistenciales del interior de país de estas regiones:

1. Lambayeque (96.7%),

2. La Libertad (68.2%),

3. Puno (66.6%),

4. Piura (61.6%)

5. Áncash (56%).

En el caso de Lima, la ocupación de camas UCI en el Hospital Rebagliati es del 78%, en el Sabogal es de 65.6% y en el Almenara es del 54.5%.

PACIENTES LEVES Y MODERADOS

En tanto, la ocupación de las camas destinadas para pacientes leves o moderados se encuentra al 22.7%, lo que representa 1488 camas de un total de 6562 con las que EsSalud cuenta en todos sus establecimientos de salud de las 30 redes asistenciales a nivel nacional.

PACIENTES NO VACUNADOS OCUPAN MÁS CAMAS

Con el objetivo de evitar una tercera ola o disminuir sus efectos, Mario Carhuapoma Yance, presidente de EsSalud, exhortó a la población que se vacune ante la aparición de la nueva variante ómicron del coronavirus que ha demostrado ser más contagiosa en pacientes no inmunizados.

El titular de EsSalud alertó que la mayoría de pacientes que están en UCI en los hospitales de EsSalud no se vacunó, solo tenía una dosis o no completó su vacuna, lo que agravó su condición de salud.

“El escenario que estamos viendo en estos días se asemeja a lo que aconteció en enero de este año, mes en el que se inició la segunda ola. Por eso es importante adoptar las medidas de protección y autocuidado para prevenir los contagios. También es esencial que la población reciba la vacuna y complete sus dosis”, señaló.

PREPARADOS PARA UNA TERCERA OLA

Mario Carhuapoma aseguró que su institución está preparada para enfrentar una eventual tercera ola de la pandemia y que viene coordinando con el ministro de Salud y autoridades regionales para seguir reforzando los servicios de salud en todo el país.

“Estamos adoptando todas las medidas para tener una mejor respuesta sanitaria. Por ejemplo, en la Villa Panamericana tenemos una capacidad de 2000 camas, pero estamos incrementando 1000 camas que serán destinadas a la atención de pacientes COVID”, indicó.

A FAVOR DE LAS RESTRICCIONES POR FIN DE AÑO

De otro lado, el funcionario de EsSalud se mostró de acuerdo con la posibilidad de aplicar restricciones en el uso de las playas a fin de año para prevenir los contagios de COVID-19 y el incremento de casos de la variante ómicron.

Más temprano el ministro de Salud, Hernando Cevallos, no descartó el cierre de las playas para el Año Nuevo, a fin de reducir el riesgo de contagio del SARS-CoV-2, luego de comprobarse una alta afluencia de personas el último 25 de diciembre. Sin embargo, aclaró que eso dependerá de si las fuerzas del orden público y los municipios puedan comprometerse a controlar el aforo y las medidas de bioseguridad.

“La posibilidad de cerrar las playas es algo que no se descarta, pero entendemos que no es lo más adecuado. Si podemos asegurar que la Fuerzas Armadas y los gobiernos municipales puedan controlar los aforos y el no ingreso de bebidas alcohólicas entonces creo que se podría mantener la apertura de las playas porque es un lugar de esparcimiento para todas las familias”, anotó el ministro de Salud.

