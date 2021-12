Congreso de la República: esta es la agenda parlamentaria de hoy martes 28 de diciembre

Foto: REUTERS/Guadalupe Pardo

El Congreso de la República continúa hoy con las actividades virtuales de las diferentes comisiones ordinarias y grupos de trabajo especiales.

Esta es la agenda parlamentaria de este martes, 28 de diciembre:

A las 10:00 a.m., la Comisión especial de selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), sesionará esta mañana a través de su plataforma virtual.

Según se informó, está previsto el debate de las propuestas de resoluciones de reconsideración, contra las resoluciones de tachas fundadas en primera instancia de los postulantes para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados.

También el debate y acuerdo sobre la renuncia del postulante Miguel Rafael Pérez Arroyo, al concurso de selección de candidatos aptos para la elección.

A la misma hora, también sesionará la Comisión investigadora Vizcatán del Ene, para aprobar su plan de trabajo.

CONGRESISTAS GLADYS ECHAÍZ Y HÉCTOR ACUÑA DAN POSITIVO A COVID-19

Se han registrado nuevos contagios se registran en el Congreso de la República. Los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) Hector Acuña Peralta y Gladys Echaíz confirmaron haber dado positivo al virus.

La parlamentaria Echaíz también dio a conocer que el asesor principal de la Comisión de Justicia, que ella preside, Huga Badajoz y el asesor de comunicaciones Raúl Sánchez, también dieron positivo a la prueba de COVID-19. Todos los implicados aseguraron que se encuentran estables de salud.

El congresista Acuña dio actualizaciones de su estado de salud a través de su cuenta de Twitter. “Quiero informar que he dado positivo a COVID-19 por lo que me mantengo en aislamiento y siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios. Gracias a Dios, con síntomas leves”, se lee en la publicación. También aprovechó para instar a sus seguidores a no bajar la guardia y tener en cuenta que las vacunas son hasta el momento el mejor método para salvar vidas.

El perfil del Congresista registra una visita a una comunidad el 19 de diciembre.

“Unidos por una Feliz Navidad. Hoy hicimos entrega de la donación de utensilios parar cerca de 280 ollas comunes de Alto Trujillo. Un valioso apoyo por parte de la Oficina económica y cultural de Taipei para alimentar a más peruanos”, aparece en la publicación seguida de imágenes en las que se le ve rodeado de mujeres vistiendo mascarilla en un espacio al aire libre.

Hasta el momento son cuatro los parlamentarios que han confirmado haberse contagiado con el virus: Sigrid Bazán de Juntos por el Perú compartió la noticia el 18 de diciembre, mientras que Guillermo Bermejo de Perú Libre lo anunció el 22 de este mes.

MEDIDAS ADOPTADAS

Ante el rebrote de casos, contagios confirmados en el Parlamento y la llegada de la variante ómicron a nuestro país, el Congreso de la República comunicó las diversas medidas adoptadas desde la institución.

Se mencionó que ya se han realizado más de 2,500 pruebas de descarte al personal de la institución que realiza trabajo de forma presencial y que el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla es un requerimiento obligatorio para ingresar a las instalaciones.

Asimismo, el 20 de diciembre se anunció que “en cumplimiento con Decreto Supremo Nº 1279-2021-PCM, el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República será solo para las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19″.

Sin embargo, los medios de comunicación dieron a conocer que algunos congresistas que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna seguían circulando por los ambientes del Congreso sin ningún tipo de restricciones.

SEGUIR LEYENDO