Carlos Paredes: “Cerrón es quien tiene el detonador que tanto está buscando la oposición extremista en el Congreso”. Foto: Facebook

Al presidente Pedro Castillo lo persigue y acompaña una figura polémica: Vladimir Cerrón Rojas. Ex gobernador regional de Junín de quien se ha hablado tanto desde el veloz ascenso del entonces candidato Castillo en las encuestas y quien desde el silencio estaría buscando afianzar vínculos con el gobierno de turno. La nueva publicación de Carlos Paredes repasa estos y otros episodios de la vida personal y política del líder de Perú Libre, recorre sus años de formación para entender el por qué de la ideología que profesa, así como reconstruye momentos clave de sus años como autoridad regional para comprender la extensa lista de denuncias e investigaciones que tiene pendientes.

Carlos Paredes: “Cerrón es quien tiene el detonador que tanto está buscando la oposición extremista en el Congreso”

A primera vista parece un poco pretencioso ese hilo conector con Vladimiro Montesinos en el título, pero el libro señala que hay una notoria similitud: ambos conservan un archivo multimedia con información que comprometería a su principal aliado político, en este caso, el presidente Castillo.

“ Los dinámicos del centro ” tenían un brazo tecnológico y he podido determinar que esa persona era un ingeniero de sistemas, experto en temas de telefonía, capaz de encriptar comunicaciones y, por supuesto, guardar archivos en la nube. Él es quien estuvo a cargo de la instalación del sistema con el que se comunicaban Cerrón y el profesor Castillo durante la primera y segunda vuelta. El Ministerio Público ya está investigando a Juan Carlos “el oso”, como le llamaban, y espero que pronto den con él y la copia de seguridad del archivo que menciono.

¿Logró ver el contenido de ese archivo?

Hemos corroborado la información hasta con cuatro fuentes. Yo no los he escuchado personalmente, pero una persona de mi confianza sí. Sabemos que Vladimir Cerrón se comunicaba todos los días con el profesor a través de Whatsapp, e incluso cambiaban el chip todos los días. Cerrón era el único que grababa esas conversaciones porque, al igual que Vladimiro Montesinos, quería tener una evidencia.

¿Qué revelarían estos audios?

Son alrededor de ochenta, algunas conversaciones políticas, pero otras explícitamente de dinero, estas serían la prueba de lo que ya todos sabemos, que la campaña de Perú Libre se financió con dinero de “Los dinámicos del centro”, los mismos que tienen dos fuentes de ingresos ilegales: la corrupción por la entrega de brevetes en la zona centro y el desvío del dinero público de la región Junín a través de contratos CAS.

Es decir, la oposición necesita mucho más a Cerrón de lo que creen.

Por supuesto. Cerrón es quien tiene el detonador que tanto está buscando la oposición extremista en el Congreso. La plata salió de “Los dinámicos”, lo que falta mostrar es cómo fue directamente a Pedro Castillo. Eso lo tiene Cerrón.

¿Qué ha demostrado que Cerrón es, como dices en el libro, “el verdadero mandatario que gobierna desde su cuenta de Twitter”?

Demostró su poder poniendo a Guido Bellido de premier y varios ministros del primer gabinete. Muchos nuevos altos funcionarios vienen de Junín y son del entorno de Cerrón, pero hay algo a lo que no se le ha puesta la debida atención. Cerrón ha logrado declarar de necesidad pública la construcción de un aeropuerto en el distrito de Orcotuna, en el Valle del Mantaro. Esta es una obsesión que ha tenido desde su primer gobierno y tiene que ver con su relación con los Quispe Palomino, el VRAEM y lo que se saca de ahí.

Carlos Paredes: “Cerrón es quien tiene el detonador que tanto está buscando la oposición extremista en el Congreso”

La elección de Pedro Castillo fue una respuesta de la población a la crisis y la desigualdad. ¿Qué respuesta esperarías de los peruanos tras una eventual crisis generada por el gobierno del presidente?

La elección de Castillo la podría comprar con una metáfora. Es como si un paciente desahuciado pasa por todos los médicos especialista y clínicas, pero nadie encuentra la cura a su enfermedad. Sin esperanzas, acude donde un chamán porque cree que algo paranormal lo curará. Luego caerá en la triste realidad de que ese chamán no ha hecho más que empeorar su salud y eso nos va a pasar muy pronto.

Pero teniendo si por un lado tenemos un proyecto con pocas posibilidades de triunfar y por el otro la continuidad de un modelo del que no todos se han visto beneficiados, ¿qué camino seguir?

Es verdad que con este modelo hubo un grupo de peruanos a quienes no le llegó la bonanza y hace falta una reforma para poner un Estado con mayores dientes a la hora de ser árbitro, que intervenga donde no llega el privado para así poner igualdad de condiciones. Eso no lo lograremos retrocediendo a un Estado estatista, con empresas del Estado que son de nadie y las manejan sinvergüenzas de turno para enriquecerse. El generar un modelo que no solo ofrezca crecimiento económico, sino también desarrollo sostenido en igualdad de condiciones es tarea de todos y no solo de los políticos.

¿Los primeros cinco meses de Castillo le hacen un favor a Alan García y al recuerdo de su primer gobierno?

Castillo está superando los récords de García. Su primer año de gobierno fue una luna de miel, luego el joven presidente gastó todas las reservas y llegó lo que todos recordamos. Castillo es al revés, en sus primeros meses la moneda peruana se ha devaluado un 30%. US$ 15,000 millones han fugado del país espantados por la falta de predictibilidad y seguridad jurídica que irradia este gobierno, según el exministro Waldo Mendoza. Nunca se había hecho tanto daño a la economía peruana en tan poco tiempo.

Luego del repaso que has hecho por la construcción del personaje que hoy es Vladimir Cerrón, ¿dirías que lo peligroso son sus ideas o el fanatismo por estas?

El peligro de Cerrón es que es una persona muy dogmática, que insiste en un proyecto desfasado, pero que ha logrado avanzar valiéndose de todo, principalmente la corrupción. Profesa una narrativa supuestamente a favor de los pobres y desposeídos cuando lo único que ha logrado en veinte años de política activa es enriquecerse obscenamente. Es una mezcla de todo: improvisación, absoluta irresponsabilidad, corrupción y, sobre todo, mucha demagogia y populismo. Ese es el peligro que cierne sobre el Perú con un Cerrón activo.

SEGUIR LEYENDO