Alexander Lecaros: “En Brasil los hinchas me hablaban de Paolo Guerrero y de Christian Cueva”

Alexander Lecaros volvió del fútbol brasileño a la Liga 1, pero en ese país reconocen el talento peruano.

Son pocos los jugadores peruanos que logran rendir en el competitivo fútbol brasileño. De hecho, Paolo Guerrero y Christian Cueva son los casos más recientes. Sin embargo, Alexander Lecaros, reciente fichaje de Carlos A. Mannucci y con pasado en el Botafogo, dio a conocer acerca de esta aceptación que tienen los hinchas de ese país sobre los jugadores mencionados. Además, contó sobre esta experiencia en el Brasileirao y sus ganas de jugar en la selección peruana.

“Los jugadores allá (en Brasil) me dicen que el peruano tiene técnica y es inteligente. La gente lo quiere a Paolo (Guerrero), que es un referente Me hablan de (Christian) Cueva también”, comentó Lecaros en una entrevista para el diario Líbero.

Y es que el ‘Depredador’ es el caso más reciente de un peruano que triunfó en el país ‘carioca’. Llegó al Corinthians en el 2012 y rápidamente se metió a la hinchada el bolsillo. Su tanto en la final en el Mundial de Clubes ante el Chelsea le dio el título internacional, el cual es uno de los más importantes de su carrera como profesional. Con el ‘Timao’ jugó 127 partidos, en los que anotó 54 goles, donde además consiguió la Recopa Sudamericana el 2013, el Paulistao el 2013 y el Brasileirao el 2015.

Paolo Guerrero celebrando el gol que le hizo al Chelsea con el Corinthians. | Foto: AFP

Luego pasó al Flamengo ese mismo año y jugó 111 partidos, convirtiendo 43 tantos y siendo fundamental para la obtención del Campeonato Carioca. Finalmente, su último club en este país fue el Inter de Porto Alegre, donde no llegó a ganar ningún título, pero sí dejó su huella: hizo 32 goles en 72 encuentros.

Por su parte, Christian Cueva estuvo tres temporadas en el Sao Paulo (2016 al 2018). Si bien su salida se dio por problemas con el DT de turno, eso no borró el buen desempeño que tuvo. Llegó a convertir 20 goles y brindó 18 asistencias en 87 partidos.

Christian Cueva en un partido con el Sao Paulo. | Foto: Sao Paulo

EXPERIENCIA DE LECAROS EN BRASIL

La partida de Lecaros al fútbol brasileño extrañó a más de uno, pues salió de Cusco FC (exReal Garcilaso) el 2019 tras salir libre y llegar al Botafogo. De hecho, en toda su estancia en esta liga, no destacó e incluso tuvo un corto paso por el Avaí de la Segunda División. Ante esto, el jugador asegura que era su primera experiencia en el extranjero y pasó por diversas situaciones adversas. “ Desde el comienzo fue bastante difícil, era la primera vez fuera de mi país, lejos de mi familia tuve que pasar por una pandemia solo, creo que de alguna manera eso interrumpió mi adaptación en todos estos dos años que estuve allá, fue lo más complicado que tuve que pasar. Busqué demasiadas cosas para encontrar mi tranquilidad y lo conseguí, me pasaron cosas que nadie sabe, la gente piensa que ser futbolista es solo patear una pelota cuando hay muchas cosas en la espalda, creo que eso la gente no sabe”, comentó.

De cara al 2022, se siente mejor preparado en todos los aspectos. “Tuve que tomar las opciones muy rápido, todo paso en uno o dos días, pero aprendí (en Brasil) demasiado futbolística, física y mentalmente. Hoy puedo lidiar ante cualquier situación”, dijo. Además, apunta a tentar una convocatoria a la selección peruana haciendo un buen desempeño en la Liga 1. “ No es novedad que quiera estar en la selección y que quiera volver al extranjero , lo he dicho muchas veces. Me gusta cumplir con mis sueños, ya pude jugar en el exterior, pero tengo algo de rabia por no quedarme. Tengo la mentalidad de volver a salir y tener una oportunidad con la ‘bicolor’”, expresó.

OBJETIVO CON MANNUCCI

Finalmente, reveló el gran deseo que tiene con el cuadro trujillano para el 2022, que no es otro que el título nacional. “Hay un gran grupo, la verdad que hay muy buenos profesionales, por ello, creo que la idea de todos es campeonar. Ese es el primer objetivo”, declaró.

Alexander Lecaros en plena pretemporada con Carlos A. Mannucci. | Foto: Carlos A. Mannucci

SEGUIR LEYENDO