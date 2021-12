Liga MX destacó a Anderson Santamaría por impresionantes estadísticas en la temporada 2021

Anderson Santamaría llegó al Atlas de México el 2018 procedente del Puebla. | Foto: AFP

Anderson Santamaría ha sido uno de los jugadores nacionales más destacados en el extranjero esta temporada 2021. Y es que a pesar de no ser un titular indiscutido en la selección peruana, en el Atlas ha podido consolidarse y demostrar su jerarquía hasta el punto de ayudar a su equipo a levantar el título de la Liga MX y, por consiguiente, ser elogiado por las mismas redes sociales del torneo mexicano.

Como bien se sabe, el zaguero fue incluido en el once ideal de este año, por lo que en la cuenta de Twitter destacaron las estadísticas que lo llevaron a ser uno de los mejores defensas del campeonato. “ Espectacular Torneo del futbolista peruano. Tuvo grandes intervenciones para defender su arco y ser parte de la mejor defensiva del #GritaMéxicoA21 ″, fue el mensaje que se lee en dicha red social. Además de que colocaron el emoji de ‘TOP’, el cual resalta su jerarquía y el impresionante nivel exhibido.

A lo largo del torneo marcó un gol, tuvo 5 participaciones en gol, recuperó 143 balones y tuvo 16 ‘1 vs. 1′ exitosos. Marcas que evidencian lo impasable que fue el futbolista nacional en cada partido que disputó este 2021. A eso hay que añadirle que solo le sacaron 6 tarjetas amarillas y no llegó a ser expulsado. Apenas cometió un solo penal. También fue partícipe en la construcción de juego, teniendo una precisión de pases de un 77%, de los cuales, el 89% de efectividad la tuvo en campo propio, mientras que un 62% de efectividad la obtuvo en campo rival.

Anderson Santamaría y sus números con el Atlas este 2021.

CONFIANZA DE ATLAS EN SANTAMARÍA

El zaguero peruano ha sido uno de los principales culpables para que el Atlas consiga alzarse con el torneo Apertura de la Liga MX 2021. Por ese motivo, fue renovado hasta el 2025. De hecho, el presidente ejecutivo del club ‘azteca’, José Riestra se pronunció al término del torneo que el peruano es un jugador de su confianza y no descarta venderlo ante un posible interés de otro equipo. “La situación de Anderson Santamaría es que no es transferible. Renovamos porque creemos en él, tiene mucho que dar para la institución y tampoco hemos recibido ninguna oferta por él. Seguro si sigue así, en algún momento despertará interés de otro club”, señaló el dirigente en una entrevista que le realizaron en el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

ACTUACIÓN EN LA FINAL ANTE LEÓN Y RÉCORD HISTÓRICO

Santamaría tuvo un desempeño bastante alto en la final de la Liga MX ante el club León, aunque sobre los minutos finales tuvo que ser cambiado por algunos problemas físicos. Aun así, alcanzó a destacar y ayudar a que su equipo ganara. Finalmente, un marcador a favor por 4 a 3 les dio el campeonato luego de 70 años . La última ocasión fue en 1951, cuando vencieron por 1 a 0 a Chivas de Gudalajara.

Anderson Santamaría (izquierda) celebró el título del Atlas con una estatuilla de la Virgen de Guadalupe. | Foto: REUTERS

RENDIMIENTO EN LA ‘BICOLOR’ ESTE 2021

El desempeño de Anderson Santamaría con la camiseta de la selección peruana no fue nada positivo. Y es que cometió errores que costaron goles en contra y, en la mayoría de ellos, culminaron en derrota. Ante Brasil, por la Copa América, se confió en una jugada que Neymar aprovechó para asistir a un compañero, quien no desaprovechó esta ocasión. Casos similares ocurrieron ante Uruguay y Venezuela, que por no botar el balón lejos de su área, le ganaron ‘el vivo’ y terminaron anotando. Todas estas situaciones provocaron que Ricardo Gareca lo relegue al banco de suplentes en lugar de Christian Ramos, quien viene siendo un fijo en el once titular junto a Alexander Callens.

SEGUIR LEYENDO