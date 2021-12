Investigación fiscal contra exministro Gallardo continuará tras ser censurado

El Congreso de la República decidió censurar a Carlos Gallardo luego de conocerse la filtración del examen de nombramiento docente; sin embargo, el desenlace de este proceso no detendrá la investigación del cual el exministro es parte, según el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia . Inés Gallardo, hija del exfuncionario, y la congresista Lucinda Vásquez también se encuentra implicados.

“El Congreso es autónomo en sus atribuciones o facultades. Nosotros estamos investigando en lo que nos corresponde a los hechos que serían presuntamente delictivos. Tenemos un plazo entre 90 a 120 días, pero vamos a ver si esto se cumple o si la investigación, como sería compleja, se puede ampliar a más meses”, explicó Abia a RPP.

El ministro Gallardo cuenta con 72 horas para renunciar a su cargo luego de hacer sido censurado por el Congreso de la República , mientras tanto las diligencias continuarán su curso. Al respecto, recordó que las investigaciones por este caso se vienen desarrollando desde hace varias semanas para identificar, entre otros aspectos, a aquellos docentes que habrían “plagiado”.

Sobre los pasos que se han llevado a cabo hasta el momento, Abia dijo que “se ha desarrollado con normalidad la declaración testimonial del ministro Gallardo y eso seguramente nos va a servir para que se pueda aclarar y estamos a la espera de que la congresista Lucinda (Váquez) pueda señalar el lugar donde vamos a recabar su declaración. Continuamos con las diligencias ante los hechos que se han denunciado”.

ESCANDALOSA FILTRACIÓN

A través de las redes sociales, algunos docentes denunciaron la filtración de las respuestas de la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021 a cambio de tres mil soles . Dicha denuncia despertó las alarmas y con el paso de los días se ha ido señalando a diversas personalidades. A pesar de la investigación que se ha puesto en marcha y la vinculación con allegados al exministro, este optó por descalificar la noticia cuando apenas seguía en el cargo.

“Esa historia me parece una patraña. Se tiene que investigar y ver quiénes son los responsables de esta filtración. Esa situación ya lo vio el Congreso. Esto no tiene pies ni cabeza, es una patraña, es una invención. Es una intención que no tiene fundamento”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa este lunes.

La discusión sobre su eventual renuncia estuvo en la mesa de discusión por varios días. Entre parlamentarios y líderes de opinión, la solicitud de dar un paso al costado era cada vez más recurrente. Sin embargo, Carlos Gallardo dio por descartada esa posibilidad . “Yo siento que no tengo por qué renunciar. Si del Ministerio de Educación no ha salido la prueba de la firma del convenio para la elaboración de la prueba, de los 20 meses del desarrollo aplicativo de la prueba, a mí me toca solamente la parte culminante, una parte por la cual podría anularla”, agregó durante el mencionado encuentro con periodistas.