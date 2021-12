Darlene Rosas da positivo a COVID-19 y celebra Navidad alejada de sus padres

Darlene Rosas vive en México desde hace varios años. (Foto: Instagram/@darlenerosasl)

Darlene Rosas informó a través de sus redes sociales que, lamentablemente, dio positivo a su prueba de COVID-19 a vísperas de Navidad. Debido a ello, no podrá pasar el 25 de diciembre en compañía de sus padres, quienes viajaron a México, país donde vive, a visitarla por fiestas.

En su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality preocupó a sus fans al subir una historia en Instagram indicando que estaba “enferma en Navidad”. Aunque al inicio sus seguidores imaginaron que se trataba de un simple resfriado, Darlene terminó por confesar la triste noticia.

“ Tengo COVID. Me frustra tener COVID junto para esta época del año... Justo en la primera Navidad de mis papás en México. Me apena mucho pero no se puede hacer nada”, escribió Darlene Rosas en una de sus recientes publicaciones.

De igual manera, la modelo y actriz señaló que no sabe cuándo o dónde se contagió. Cabe resaltar que Darlene suele compartir contenido en sus redes sociales invitando a la gente a seguir todos los protocolos de bioseguridad.

“No tengo ni idea en donde me contagié... ¡Solo pongo esto para hacerles recordar que este virus está muy presente! Si tienen así sea síntoma de resfrío, háganse una prueba”, aconsejó la ex participante de Bienvenida la Tarde.

Rosas dijo también haber tenido pocos síntomas al inicio de haber contraído el virus y no imaginó nunca que se trataba de COVID-19. “Yo solo sentía mucho cansancio, dolor muscular pero no tenía tos ni estornudaba. Pensé que era el inicio de un resfriado por el clima. No dejen pasar ni los síntomas más leves, asegúrense antes de convivir con su familia hoy. Cuídense mucho”, puntualizó.

LEJOS DE SUS PADRES

Horas más tarde, Darlene Rosas compartió con sus seguidores cómo estaba pasando Navidad este año. Debido a su estado de salud, su esposo Ricardo Oviedo hizo la cena navideña mientras que ella se dedicó a descansar para acelerar su recuperación.

Aunque la exchica reality señaló que deseaba que las cosas fueran diferentes, apenas el reloj dio la medianoche, el inicio oficial de la Navidad, se mostró agradecida con la vida y aconsejó a los usuarios a mirar con optimismo la enfermedad.

“No es la Navidad que pensé, pero es Navidad y seguirá siendo mi día favorito del año. Tengo mucho amor, tengo a Dios en mi corazón, lo tengo todo. Ya solté mi tristeza de la tarde. Y sé que muchos están pasando por mi misma situación, solo les digo, suelten. ¿De qué nos sirve ponernos tristes? No olvidemos lo que se celebra hoy. El cumpleañero está, seguramente, abrazándote ahora, aunque no lo veas no estás solo. ¡Feliz navidad a todos!”, señaló en su plataforma.

También dedicó un tierno mensaje a sus padres, Miguel Rosas y Miriam Llanos, quienes lamentablemente no pudieron ver a su hija en su primera Navidad en México, país donde radica la modelo para desarrollar su carrera como artista.

“Nos tocó pasarla otra vez separados pero todo sea para cuidarnos todos. Los amo, ya saben cuento y como. Mi regalo es que estemos cerquita”, escribió.

CUARENTENA EN MÉXICO

Cabe resaltar que en marzo de 2020, Darlene Rosas contó el difícil momento que estaba pasando en México, ya que el inicio de la pandemia coincidió con su llegada al país azteca. Por ese motivo, tuvo que pasar todo el confinamiento alejada de su familia.

“Ya entramos a la fase II aquí en México. Les confieso que tengo un poco el corazón en la garganta (...) No sé cuánto dure esto, pero aquí estoy para enfrentar lo que venga, como he aprendido a hacerlo. Sé que cuando todo esto acabe, el mundo será más fuerte, más sabio, más generoso y compasivo”, dijo hace dos años.

