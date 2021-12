Test viral: escoge una taza y descubre cómo definirte en una sola palabra

Dinos qué taza que gustó más y aprende a definirte en una palabra con este test de personalidad. Foto: Facebook.

Se cierra el 2021. Pero seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Ahora retomamos el test de seis figuras para conocer nuestra personalidad.

En esta ocasión son seis tazas, de diferentes colores y sabores, que están distribuidas proporcionalmente con el objetivo que de una mirada. Lo que debes hacer es elegir la más atractiva, imagina cómo sabrá y lo que puede definirte a futuro. Porque esa es la meta: descubrir quien eres en una sola palabra y otros rasgos de tu actitud.

Líneas abajo tendrás las respuestas por cada taza. No debes arrepentirte ya que sólo puedes elegir una, no hay marcha atrás. Mucha suerte, que lo dicho por el test no ponga en dudas quien eres. Disfruta el momento que el año ya se acaba y comparte este reto con tus familiares, amigos, pareja y colegas.

Dinos qué taza que gustó más y aprende a definirte en una palabra con este test de personalidad. Foto: Facebook.

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Taza 1

Atención. Los que eligieron esta taza tienen un alma tierna y bondadosa , ambas cualidades que demuestran cuando le dan todo su amor hacia el resto. Saben tanto amar como ser amados, y por eso validan mucho el respeto al prójimo.

Taza 2

Felicitaciones por elegir esta taza: tu cualidad más destacable es la calma. Ello se destaca porque lo aplicas aún cuando las cosas no salen como tenías planeado y parecen salirse de tu control. Además, tu manera serena de encarar el día a día esparce paz por donde sea que camines. Por eso sueles evitar los conflictos, sean familiares, externos o desde las redes sociales.

Taza 3

Si hay dos rasgos que más resaltan en tu persona son la resistencia y la fortaleza. Tu gran capacidad resolutiva te permite manejar correctamente cualquier piedra que pueda aparecerse en tu camino. Por esta razón, difícilmente pierdes o te rendís ante ellos. Sigue adelante con esa firmeza.

Taza 4

Tu notoria intuición te lleva a estar siempre un paso más adelante en las cosas sin importar las circunstancias. Esa visión te permite ver más allá de las cosas, por lo que debes usar esa habilidad e instinto. Lo más probable es que este te guíe por un buen camino a futuro. Eso sí, cuidado con tropezar y no saber levantarse.

Taza 5

La taza que elegiste representa el equilibrio, tanto el interno como el externo que vigila tu entorno. Dado que la armonía es la materia prima en tu vida, tu naturaleza de mediador suele salir a flote en los momentos turbios donde más se necesita. Cuando las papas queman, el balance lo pones tú, y sabes solucionarlo.

Taza 6

Por último, esta taza tiene una respuesta clara. Por donde sea que te miren, tu personalidad irradia optimismo puro. La razón es porque te empuja adelante, a enfocarte en lo bueno y soslayar lo malo. A pesar de cualquier adversidad, nunca bajas los brazos. Lo más positivo de todos es que no sólo te impulsa a vos a avanzar, sino que todos los que te rodean sienten la misma energía positiva. Esa aura no lo tiene cualquiera, y hay que saber aplicarlo para destacar.

¿CUÁL ES EL ORGIEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD?

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

¿CÓMO FUNCIONA?

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

SEGUIR LEYENDO