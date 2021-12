Test viral: lo primero que veas definirá tu calidad de persona

Dinos qué ves en la imagen y conoce qué tipo de persona eres gracias a este test de personalidad. Foto: Facebook.

Seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata?

Esta vez se trata de una imagen con un fondo celeste donde se pueden encontrar dos figuras. Lo primero que veas definirá cuál es tu calidad como persona y qué no te gusta en situaciones adversas. Una vez tomada la decisión, lee en las siguientes líneas las respuestas a este test que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Barco

Si lo que viste primero fue un barco, podrías ser el tipo de persona observadora y que siempre pone el ojo en donde están los detalles. En ese caso, no te dejas influenciar por lo que los demás opinen y te gusta vivir tus propias experiencias.

Además, en cuanto a tus personalidad, eres muy impulsivo/a y vas al grano sin importar las consecuencias futuras. Por esa razón te gustan los desafíos y constantemente buscas uno nuevo en tu rutina diaria.

Eso te lleva a que no tienes problemas en decir lo que piensas, sea en una zona pública o mediante las redes sociales. Incluso en muchas ocasiones lo haces sin ningún tipo de filtro. ¿La razón? Detestas la hipocresía y la falsedad de las personas. No soportas la no consecuencia en acciones.

Cocodrilo

Si viste un cocodrilo, podrías ser una persona que destaca por tener una forma de ser muy conservadora (y no solo en lo religioso). A la hora de tomar decisiones eres muy precavido porque evalúas los pros y contras para evitar pasar un mal rato en cualquier situación.

Por otro lado, eres muy responsable con todo lo que emprendes y crees fuertemente en el valor de la palabra. No aceptas medias tintas.

Por ello, para ti, las promesas son sagradas, fuertes y claves. Ante una traición o no cumplimiento de estos roles, por momentos eres alguien un poco negativo. Además, observas el vaso medio vacío en vez de medio lleno. A pesar de ello, te gusta soñar en grande frente a la complejidad.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

