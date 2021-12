“PPK no puede ser detenido por algo que no pueden demostrar”, argumentó Carlos Bruce

Carlos Bruce, exministro y excongresista. Foto: Andina.

Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en boca de todos tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se imponga 36 meses de impedimento de salida del país para el expresidente por motivo de las investigaciones del caso Odebrecht.

Empresarios, excongresistas, exministros, y demás se mostraron en contra de este pedido, entre ellos Carlos Bruce, quien resaltó que hasta ahora PPK no recibe una acusación formal al respecto mientras continúa con su arresto domiciliario.

“Han pasado cuatro años y no se puede acusar al señor Kuczynski de nada y ya le incautaron todas sus casas”, dijo. “Es un hombre de 83 años que no puede salir de su casa. Es una situación injusta. Nadie dice que la Fiscalía abandone la investigación, que sigan investigando, pero no pueden seguir deteniendo y dando castigo por algo que no pueden demostrar”, señaló.

En ese mismo sentir, el hermano del exmandatario también alzó su voz de protesta. Miguel Kuczynski manifestó que la justicia peruana le ha quitado a Pedro Pablo “casi todo su patrimonio” por lo que ahora depende de la ayuda de “familiares y amigos”.

“Tiene prisión domiciliaria desde hace 3 años por su edad, ha pagado sumas muy grandes de caución, le han quitado más o menos todo su patrimonio, de tal manera que para defenderse y atender a sus necesidades de todos los días él ahora depende de familiares y de amigos y eso ha resultado en cero acusaciones, cero condenas, no hay ningún testigo”, indicó a RPP.

Asimismo, Miguel Kuczynski reveló que PPK se encuentra “entrampado en una lenta muerte civil” por culpa del régimen penitencia que atraviesa. “Él se encuentra en una especie de entrampado en una lenta muerte civil, sin ningún delito y ninguna acusación ni condena. En su caso eso tiene varios efectos, está separado de su familia, no puede ir a atender sus intereses intelectuales normales, no puede participar en la vida pública qué él ha hecho toda su vida y, además, tiene un problema de salud”, agregó.

“LA DOBLE VARA DE LA DEMOCRACIA”

Por su parte, el excongresista Fernán Altuve calificó de “escandaloso” el régimen penitenciario impuesto para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y lo comparó a la situación que atraviesa el exmandatario Martín Vizcarra, quien “pide poder salir a comprar un regalito de Navidad”.

“El señor Kuczynski tiene mucho menos pruebas que otros y tiene un régimen escandaloso. Y hay unos señores que tienen unas pruebas y están felices y contentos pidiendo poder salir a comprar un regalito de Navidad”, manifestó a RPP.

Asimismo, el abogado consideró que no existe la equidad dentro de la justicia peruana. “La doble vara mata la democracia. La democracia se basa en la igualdad. En el Perú, ya tenemos muchos años de no tener igualdad ante la ley”, continuó.

SITUACIÓN LEGAL DE PPK

El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, sostuvo que su patrocinado sufre de “acoso” por parte de la Fiscalía luego de solicitar dos nuevos pedidos de impedimentos de salida del país por 36 meses, mientras su detención domiciliaria continúa sin una acusación firme.

“A nosotros nos llama la atención. No entendemos cuál es la motivación en la cual insiste en tantas medidas de acoso contra el expresidente”, expresó Midolo para RPP.

