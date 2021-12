Johan Fano sobre llegada de Raziel García a Tolima: “Debe mostrarse en la Copa Libertadores”

Johan Fano, exfutbolista de la selección peruana, desarrolló con éxito parte de su carrera deportiva en varios clubes de Colombia. A propósito de la llegada de Raziel García a Deportes Tolima, el exdelantero, analizó las opciones del mediocampista nacional.

“Deportes Tolima es unos de los equipos colombianos que ha crecido mucho en los últimos años, a nivel institucional y a nivel de sus jugadores, por algo peleó por el título y ahora con la llegada del muchacho Raziel (García) lo ayudará a mejorar, seguramente. En torneos internacionales (Copa Libertadores) es donde Raziel se debe de desempeñar mejor para poder visualizar una oportunidad para irse al exterior”, afirmó Johan Fano sobre el desafío de Raziel García con su nuevo club y el próximo torneo de clubes de Conmebol.

Johan Fano destacó en el fútbol de Colombia entre el 2008 y 2015, y en base a su experiencia reflexionó sobre la exigencia a los futbolistas que llegan del exterior.

“En Colombia, al extranjero siempre le van a exigir y eso debe ser su objetivo también, mostrar su buen fútbol y seguir creciendo. Sin duda estar ahí le servirá muchísimo porque de hacerlo bien podría ir a otra liga”, afirmó Johan Fano sobre la llegada de Raziel García a Deportes Tolima.

Johan Fano recordó su paso como futbolista en el extranjero y consideró que la actitud es una de las virtudes más valoradas por los aficionados. “Me emociona mucho cuando hablan de mí en México y Colombia, eso tiene un valor muy especial, porque sencillamente el lograr cosas importantes en países de gran nivel. Pero sobre todo lo que la gente valora es la entrega y el sacrificio que siempre mostré en la cancha. Y es por lo que siempre tienen palabras de agradecimiento hacia mi persona”.

Johan Fano debutó a finales del 2021 en la dirección técnica de Águilas Doradas y sobre su futuro en el club aseguró que está a la espera de la decisión de la directiva.

“Cuando recibí la Licencia Pro, se me dio la oportunidad para seguir trabajando en el equipo y llegó la gran alternativa de dirigir como técnico principal. Mi idea es quedarme en Colombia para seguir mejorando y creciendo. Yo pertenezco a la institución y ellos verán si me quedo como entrenador principal o verán la posibilidad de traer a otro técnico”.

Johan Fano migró por primera vez al extranjero al club Once Caldas de Colombia (2008-2009) y logró el segundo lugar de la tabla de goleadores del 2009. Luego pasó por Atlante de México en el 2010 y fue distinguido como uno de los goleadores del fútbol azteca. En el 2012, se integró el Atlético Nacional y Águilas Doradas, club al que volvió en el 2014 y 2015. Actualmente es técnico asistente del equipo cafetero.

Por su parte, Raziel García, flamante fichaje de Deportes Tolima, llegó al fútbol colombiano procedente de Cienciano y tras una destacada participación en la selección peruana. El mediocampista señaló en luego del fichaje, que su objetivo es seguir creciendo en su carrera.

“El fútbol colombiano es un buen fútbol, me ayudará a crecer y mejorar, eso es lo que estoy buscando. Me falta mejorar aún más. Sé que me irá bien esta mitad de año y espero dar un salto más a una mejor liga. Las referencias que tengo de Deportes Tolima son muy buenas y eso me ayudó a tomar una decisión. Tiene mucho que ver, que juegan un torneo internacional. Están buscando ser relevantes en la Copa Libertadores. Espero adaptarme lo antes posible al fútbol colombiano. Será un lindo reto”, apuntó.

