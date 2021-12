Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Yo confío en mi, no pongo las manos al fuego por nadie”

Pamela Franco hace inesperada confesión. (Foto: Instagram)

Pamela Franco reveló en Amor y Fuego que está segura del amor que le tiene Christian Domínguez, sin embargo, no pone las manos al fuego por él ni por nadie, pues en la única en quien confía es en sí misma. La cantante de Puro Sentimiento señaló que no piensa en el pasado del padre de su hija, sino en su presente.

En el set de Rodrigo González y Gigi Mitre, la cantante fue consultada sobre las anteriores infidelidades de Christian Domínguez. Ante ello, la joven resaltó que todas las personas tienen derecho a cambiar.

Sin embargo, no se atrevió a decir que confía ciegamente en él. “Si ustedes se refieren a la confianza de que yo voy a meter las manos al fuego por él, yo creo que es malo decir algo así cuando uno nunca sabe”, indicó Pamela, desatando las risas de los conductores.

“Yo no estoy diciendo que a mí no me vaya a engañar. Yo no sé lo que Christian pueda sentir mañana o pasado, yo no meto las manos al fuego”, acotó con firmeza.

“NO ESTOY TRAUMADA”

Asimismo, señaló que ella ha sufrido infidelidades antes de Christian Domínguez, pero eso no quiere decir que viva “traumada” con la posibilidad de que eso vuelva a pasar.

“A mí también me han engañado, pero si yo voy a estar con alguien para estar traumada, prefiero estar sola”, dijo Pamela, quien recalcó que está enfocada en su familia y en lo que hoy siente por el cantante.

“Yo lo amo. Yo estoy enamorada, es el padre de mi hija. Puedo decir que es el amor de mi vida, porque me dio la felicidad más grande”, acotó.

Cabe indicar que en más de una oportunidad, Pamela ha señalado que jamás perdonaría una infidelidad, y se lo ha dejado bastante claro a su pareja.

“Lo peor que le podría pasar a Christian es perderme la verdad, porque no va a encontrar a una mujer como yo. Él se ríe, pero después esa risa se convierte en llanto. Bueno cada uno sabe lo que vale, lo que es”, dijo la cantante el 17 de diciembre en una entrevista al reportero de Amor y Fuego.

Asimismo, Pamela Franco bromeó con la idea de su matrimonio con Christian Domínguez, asegurando que ellos unirían sus vidas cuando cumplan más de tres años de relación sentimental.

“No vamos a casar cuando cumplamos 3 años y un día. La verdad es que yo no ando pensando en eso, lo único que me interesa es avanzar, seguir progresando y lo que tenga que pasar, pasará. No me atormenta nada, no soy una mujer traumada por nada”, acotó en aquella oportunidad.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ DICE QUE LO ÚNICO QUE QUIERE ES SENTAR CABEZA

El pasado 17 de diciembre, Christian Domínguez aseguró en entrevista con Amor y Fuego que ya no se encuentra en la edad para sacar los pies del plato, por lo que en su mente solo se encuentra asentar cabeza al lado de Pamela Franco, con quien ya tiene una familia.

“Yo a mis 38, que para algunos puede ser mucha edad y para otros no tanto, yo ya hacer algo así... o fallar por mi lado, no sé como se dice este... ‘cacarearla’ ¿No? Sería un fracaso total, no me lo perdonaría”, aseguró.