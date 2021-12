Protagonista de ‘Manco Cápac’ sobre los Oscar 2022: “Me dio tristeza quedar fuera, pero no pierdo la ilusión de traer un Oscar al Perú” | ENTREVISTA

Jesús Luque es protagonista de la cinta Manco Cápac. (Foto: Pioneros Producciones)

Tras darse a conocer la noticia de que la cinta peruana Manco Cápac no alcanzó ubicarse en la lista corta de las 15 películas que buscan una nominación a Mejor Película Internacional en los Oscar 2022, el actor Jesús Luque señaló a Infobae que está orgulloso de lo logrado, y que era consciente que la competencia no sería nada fácil.

Sin embargo, resaltó que lejos de desmotivarlo, lo anima a seguir adelante y tener esperanzas de poder algún poder traer un Oscar al Perú. Es cierto, le entristeció saber la noticia, pero hoy en día señaló que se encuentra alegre, estudiando mucho con la esperanza de buscar y recibir nuevas propuestas.

Lamentablemente, Manco Cápac se quedó fuera de carrera para los Oscar...

En realidad, nosotros no habíamos trabajado con este objetivo. Teníamos en mente a qué nos estábamos enfrentando, es como que lleves a jugar a un equipo de la Liga 1 con el equipo del Real Madrid o con el Barcelona, son equipos que tienen mayor presupuesto, mucho más despliegue de personal.

¿Pero cómo te sientes tú?

Claro que me puse un poquito triste porque no salimos en esta lista corta, pero nada, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Hemos luchado con películas de mayor presupuesto, de mayor inversión. Y bueno, sí, he tratado de asimilar la noticia.

Uno piensa, imposible que gane, pero es una película puneña que ha dado la talla y es una realidad. Eso me hace sentir feliz.

Fotograma cedido hoy por Pioneros Producciones que muestra una escena de la película Manco Cápac. EFE/ Pioneros Producciones

Sentiste que era una competencia dura desde un principio...

Claro, yo me siento bien porque hemos estado dentro de los 20 favoritos, y hemos tenido recursos súper ajustados, poco personal. Haber dado la talla para estar dentro de las 20 favoritas es mucho más de lo que nosotros habíamos imaginado, me siento feliz por eso. Más feliz porque la primera impresión del espectador es del protagonista y ese trabajo lo he realizado yo, estoy orgulloso.

¿Qué sigue para ti después de este logro?

Seguir adelante, esto me motiva a que si he podido llegar hasta ahí, no pierdo la ilusión de algún día poder traer el Oscar al Perú. Yo era un poco ignorante con este tema del Oscar, cuando estuvimos a punto de acabar la película le pregunté a Henry (Vallejo, director de la cinta), “¿y no piensa postular al Oscar”, él me dijo que para eso es todo un proceso, “pero si en algún momento se puede dar, sería genial”. Esa fue la única conversación que tuvimos sobre los premios, muchos años más tarde tuvimos la oportunidad de representar al Perú.

Todo el equipo estuvimos esperando llegar más lejos, pero sabemos que la competencia es así, es como un motivo y una fuerza para seguir adelante.

¿Has recibido propuestas para continuar en la actuación?

Me han hecho alguna propuesta pero nada concreto. Espero que más adelante pueda estar en próximos proyectos, a veces son escasas las oportunidades, pero por eso me estoy preparando. Esperemos tenemos novedades en los próximos años.

ACTOR Y ALBAÑIL

Jesús Luque, de 22 años, vive en Puno junto a su madre y hermano. Trabaja en construcción junto a su tío mientras estudia actuación en la Escuela de Arte Dramático de manera virtual. No descarta venir a Lima cuando inicien las clases presenciales, pero sabe que será un nuevo reto que tendrá que enfrentar.

Luque empezó a grabar la película a los 16 años y culminó después de 4 años.

“Empezamos el 2016 y terminamos en el 2020. He crecido en este proyecto, además, no podía engordar ni nada para poder mantener el personaje”, recordó entre risas.

