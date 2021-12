Ómicron en Perú: Minsa confirmó los distritos donde se encuentran las personas infectadas con la nueva variante

Hernando Cevallos indicó que se está haciendo seguimiento a la esposa del peruano que fue detectado con la variante ómicron en Japón. (Foto: Andina)

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se presentó en conferencia de prensa para dar a conocer las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros de este miércoles. Gran parte de su alocución se centró en la nueva variante del COVID-19, Ómicron.

Indicó que hasta el momento en el país son 12 los casos detectados y corroborados. Añadió que esta nueva cepa se encuentra en 98 países, y en Latinoamérica ya varios países han reportado casos: Chile (29), Brasil (22), México (23), Argentina (454), Ecuador (4), y Cuba (5).

En el caso del Perú, el titular del Minsa indicó los distritos donde la variante tiene presencia. “Se encuentra en la ciudad de Lima, en Miraflores, La Molina, Santa Anita, San Isidro y Santiago de Surco. Recordemos que la variante ómicron se está comportando como una variante de alta contagiosidad, en la mayoría de países se ha reproducido al doble en dos días y medio” , señaló, a la vez que remarcó que no se ha demostrado que tenga una letalidad más alta que otras variantes.

Además de la alta contagiosidad, Cevallos refirió que se puede dar con mucha facilidad en pacientes que ya han tenido el COVID-19, además de producir una fuga inmunológica. “Quiere decir que a pesar de estar una persona vacunada, ómicron puede producir nuevos episodios de contagio con relativa facilidad”.

En ese sentido, el ministro insistió que las personas deben vacunarse: “Se debe completar las dos dosis, y que se pongan las dosis de refuerzo a los tres meses, como se hace en otros países del mundo”.

Apuntó que al día de hoy ya se han vacunado contra el COVID-19, 21 millones de personas con dos dosis en Perú; es decir, el 75.3% de la población objetivo. Además informó que 2 millones 600 mil personas ya han sido vacunadas con la dosis de refuerzo. Sin embargo, necesitamos pasar el objetivo de 80% de personas con las dos dosis, precisó el ministro.

Debido a la elevada contagiosidad de la variante ómicron y la elevación de los casos de la variante Delta en el país, Cevallos explicó que se han puesto en el escenario de tener dos incrementos importante de las variantes COVID-19, “lo que sería bastante riesgoso para nuestro sistema sanitario”.

Por eso, indicó que se ha decidido en el Consejo de Ministros, ampliar el estado de emergencia nacional por un plazo de 30 días calendario a partir del sábado 1 de enero.

RESTRICCIONES POR NIVELES

El titular del Minsa recordó que actualmente solo hay provincias con niveles de alerta moderado y alto. Indicó que las once localidades con nivel de riesgo sanitario alto son Chepén, Virú, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara, Huancavelica y se incorporó recientemente Bagua. En estas provincias se detectaron incrementos de contagios.

Cevallos recordó que la inmovilización social obligatoria para las provincias en nivel moderado es de 2 a.m. a 4 am, mientras que para los de nivel alto es desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m., de lunes a domingo.

Dio a conocer que se han prolongado las medidas restrictivas por 15 días más, y entre las medidas se suspende hasta el 16 de enero del 2022 el ingreso de extranjeros de las repúblicas de Sudáfrica y Botsuana, o quienes hayan realizado escala en estos lugares en los últimos días.

También recordó que en ambos niveles de alerta, los mayores de 18 años que desean ingresar a espacios cerrados tienen que presentar su carnet físico o virtual que certifique que han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

“La variante que está provocando la mayor cantidad de casos es la delta y se acerca al 100% de casos”, indicó el ministro de Salud.

SEGUIR LEYENDO: