Navidad y Año Nuevo: no se podrá consumir bebidas alcohólicas en playas el 25 y 26 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Playas del Perú: no se podrán vender ni consumir bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Salud, Hernando Cevallos, dio a conocer las restricciones focalizadas que han dispuesto de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Recordó que se ha dispuesto la inmovilización social obligatoria para el 24 de diciembre y 31 de diciembre desde las 23 horas hasta las 4 a.m. del día siguiente, en provincias de nivel de alerta moderado. Estando prohibidas las aglomeraciones y eventos sociales.

Asimismo, dio a conocer que para los días 25 y 26 de diciembre y 1 y 2 de enero queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de alimentos en playas, piscinas públicas y ríos. Además de esta disposición, remarcó que quienes concurran a las playas deben hacerlo con su carnet de vacunación donde se consignen las dos dosis contra el COVID-19.

“La mayoría de estas medidas ya eran conocidas, de lo que se trata es que se preserven las condiciones sanitarias para evitar contagios. La decisión del gobierno es priorizar la salud, más allá de las reuniones sociales. El núcleo familiar se puede reunir con los cuidados necesarios, pero evitemos aglomeraciones”, señaló.

En esa línea, indicó que se ha decidido ampliar el estado de emergencia a nivel nacional a partir del sábado 1° de enero del 2022.

RESTRICCIONES POR NIVELES

El titular del Minsa recordó que actualmente solo hay provincias con niveles de alerta moderado y alto. Indicó que las once localidades con nivel de riesgo sanitario alto son Chepén, Virú, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara, Huancavelica y se incorporó recientemente Bagua. En estas provincias se detectaron incrementos de contagios.

Cevallos recordó que la inmovilización social obligatoria para las provincias en nivel moderado es de 2 a.m. a 4 am, mientras que para los de nivel alto es desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m., de lunes a domingo.

Dio a conocer que se han prolongado las medidas restrictivas por 15 días más, y entre las medidas se suspende hasta el 16 de enero del 2022 el ingreso de extranjeros de las repúblicas de Sudáfrica y Botsuana, o quienes hayan realizado escala en estos lugares en los últimos días.

También recordó que en ambos niveles de alerta, los mayores de 18 años que desean ingresar a espacios cerrados tienen que presentar su carnet físico o virtual que certifique que han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

“La variante que está provocando la mayor cantidad de casos es la delta y se acerca al 100% de casos”, indicó el ministro de Salud.

VACUNACIÓN

Cevallos informó que de la población objetivo ya se han vacunado contra el COVID-19, 21 millones de personas con dos dosis; es decir, el 75.3%. Además informó que 2 millones 600 mil personas ya han sido vacunadas con la dosis de refuerzo . E indicó que esta cifra aumentará rápidamente con los reportes que llegan de provincias.

El ministro hizo hincapié en la vacunación para las personas mayores de 60 años, ya que la posibilidad de fallecer si hay un contagio es 21 veces más riesgoso que las personas que están inmunizadas.

