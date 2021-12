Lambayeque: policía incauta 15 toneladas de pirotécnicos

A pocos días de celebrarse la Navidad y el Año Nuevo, las autoridades siguen en busca de personas que comercialicen con material pirotécnico no autorizado. La Policía Nacional de Chiclayo , en la región Lambayeque, lograron incautar 15 toneladas de material pirotécnico, el cual estaba valorizado en 2 millones de soles. En el operativo también participaron agentes desde Lima.

El Grupo Terna del Escuadrón Verde, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia (Digimin) de Lima, lograron intervenir a un sujeto en cuyo poder se encontró más de 15 toneladas de productos pirotécnicos , sin documentación que acredite su procedencia legal. Este logro necesitó de una paciente labor de inteligencia y seguimiento por parte de los efectivos policiales.

El almacén intervenido se ubicaba en la carretera Panamericana Norte, manzana 37, lote 2B, centro poblado Chosica del norte, distrito de La Victoria, en Chiclayo. José Carlos Ángeles Parra de 34 años de edad, es la persona que la Policía intervino en circunstancias que salía de dicho almacén a bordo de un vehículo automóvil con placa de rodaje Nº B5Z- 462.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la Divincri-Chiclayo deberá enfrentar un procedimiento al ser acusado por el delito contra la seguridad pública, tráfico de productos pirotécnicos y contrabando. Al momento de efectuarse el registro vehicular, se encontró distribuidos por diferentes espacios de la unidad, 10 cajas grandes de cartón conteniendo en su interior artefactos pirotécnicos: 300 shots jupiter missile, 40 paquetes de varillas, 100 unidades de satur misiles crackling y 25 lady bugs.

Con la presencia de la representante de la Fiscalía Provincial de Turno de la 1° Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Chiclayo, Carlita Yempén Quiroz, los agentes del orden procedieron a realizar el registro del almacén. En el mencionado establecimiento se encontraron 602 cajas de cartón que en su interior tenían distribuidas las 15 toneladas de material pirotécnico de diferentes denominaciones como shots magical, saturn, vipere cepitante, happy Bloom, shots, cakes, satur missiles, entre otros.

Tras realizarse las diligencias correspondientes, el material pirotécnico incautado será internado en el almacén de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) – Chiclayo, a fin de que se proceda conforme a la normatividad legal vigente.

FIN DE AÑO SEGURO

Dado que el gobierno ha señalado que el toque de queda para las celebraciones de fin de año serán entre las 11:00 p.m. y las 04:00 a.m. del día siguiente, se sobreentiende que los ciudadanos no podrán salir a las calles para emplear juegos pirotécnicos al dar la medianoche . Sin embargo, para prevenir dicho escenario, se ha pedido a la población que procure no usar este tipo de materiales en esta ocasión ya que de hacerlo dentro de casa podría generar desastres.

Las autoridades vienen realizando diversas actividades para convencer a la población de desistir del uso de estos juegos. El personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de Puno, realizó una campaña de sensibilización sobre el no uso y no compra de productos pirotécnicos, además del cuidado de las mascotas por fiestas de Navidad y Año Nuevo en la plaza Mayor de la Ciudad Lacustre.

El responsable de la actividad, Esteban Ángel Barrientos Chaiña, manifestó que el objetivo es promover el no uso y la no compra de productos pirotécnicos durante estas celebraciones, pues la incorrecta manipulación podría generar desgracias. En ese sentido, recomendó a la población, no adquirir artículos pirotécnicos y realizar las celebraciones en el marco del respeto por la vida y seguridad. Asimismo, las explosiones podrían causar malestares a los animales domésticos.

