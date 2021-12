Dirigente de Alianza Lima: “El sorteo es vital para medir las posibilidades de éxito en la Copa Libertadores”

José Bellina es el gerente deportivo de Alianza Lima y uno de los responsables en ver las contrataciones, renovaciones y salidas.

Para nadie es un secreto que Alianza Lima lleva un gran peso a nivel internacional. No solo por los malos resultados que han venido obteniendo los clubes peruanos en los torneos continentales, sino también por el hecho de ser el vigente campeón y con la responsabilidad de representar al país de la mejor manera. En ese sentido, desde el entorno ‘blanquiazul’ analizan las opciones que tienen para pasar de ronda en la Copa Libertadores y señalan la clave: el sorteo.

“El éxito en la Copa depende de muchos factores y c reemos que el sorteo es vital para medir las posibilidades de éxito . Pero, iremos partido a partido. Si nos enfocamos paso a paso, tal como lo hicimos este año, las cosas pueden salir bien. Es fundamental competir, hacer lo mejor posible y esperar el sorteo. Sabemos que hay una deuda del fútbol peruano en Copa Libertadores ”, comentó José Bellina, gerente deportivo de la institución ‘victoriana’ en una entrevista para Alianza Lima Play. Cabe resaltar que el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el miércoles 23 de marzo, fecha clave para conocer a sus rivales.

Una de las deudas de las que se refiere el dirigente es que son 8 años en los que ningún equipo nacional ha podido superar la fase de grupos del máximo torneo continental. De hecho, el último fue Cusco FC (exReal Garcilaso), cuando llegó a cuartos de final en el 2013 tras eliminar en la tanda de los penales a Nacional de Uruguay en el mismo mítico estadio Centenario en Montevideo.

Justamente, sobre ello especificó Bellina y dio a conocer que algunos países nos han sacado ventaja en ese sentido. “Hace ocho años que un club peruano que no pasa a segunda ronda. Los otros países nos han sacado una ventaja presupuestaria enorme y no me refiero solo a Brasil sino con los equipos grandes de Paraguay, Ecuador, Colombia ..., pero vayamos paso a paso”, comentó.

Sin embargo, no es la única racha negativa que el elenco ‘íntimo’ tratará de romper. Y es que también tiene 23 partidos sin ganar en la Copa Libertadores . En este caso, la última vez que lo lograron fue en el 2012, cuando derrotaron al mismo Nacional ‘charrúa’ en el Estadio Nacional con la única anotación de José Carlos Fernández. Aquel equipo lo dirigía José Soto y aunque no lograron clasificar a la siguiente fase (solo sumaron 3 puntos), consiguieron un triunfo que ahora parece histórico.

José Carlos Fernández celebrando su gol a Nacional de Uruguay en victoria de Alianza Lima por 1 a 0. | Foto: EFE

Ya lo dijo Carlos Bustos cuando terminó la Liga 1 y Alianza Lima se alzó con el título nacional. Que estaban convencidos en romper la mala racha que tiene el equipo en competencias internacionales y que trabajarán para ello. Además, desde el Fondo Blanquiazul mediante su presidente Diego Gonzales Posada señalaron que el plan ‘victoriano’ pasar de fase de grupos. Asimismo, de mantener la columna vertebral del equipo con el fin de buscar objetivos más ambiciosos en el corto y mediano plazo.

A propósito de mantener una base en el plantel, Bellina también apoyó esta idea y cree que es una de las claves para reforzar en ciertas posiciones y armar equipos competitivos, respetando siempre un proceso de crecimiento. “Creemos que la continuidad del plantel es clave, es una ventaja competitiva y no es común que esto suceda en el fútbol peruano porque muchas veces se ven muchas rotaciones de jugadores entre un año y el otro . En general lo que buscamos es continuidad y afinar algunos puntos para que el equipo sea más competitivo. Queremos mantener los valores y tratar de dar el salto de calidad”, sostuvo el exdirectivo de Sporting Cristal.

SEGUIR LEYENDO