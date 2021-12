Alianza Lima 2022: las opciones que asomarían en el arco para competir con Ángelo Campos

Ángelo Campos se ganó el titularato en Alianza Lima, pero se le busca un competidor. | Foto: Liga 1

Con el título nacional 2021 bajo el brazo, Alianza Lima tiene la desafiante misión de mejorar lo hecho y buscar apuntar alto para el 2022. En ese sentido, cuentan con tres campeonatos a disputar: Liga 1, Copa Libertadores y Copa Bicentenario. Por ello, necesitan tener un plantel muy amplio y con alternativas para cada puesto, algo en lo que viene trabajando, sobre todo en el arco, donde solo cuentan con Ángelo Campos y algunos juveniles.

Es por eso que, en este artículo, te comentaremos las opciones que han venido sonando a lo largo de esta semana. Mas aún, tomando en cuenta, que la principal alternativa, como lo era Salomón Libman, quedó completamente descartada debido a que la dirigencia de UTC no quiso dejarlo partir en medio de la pretemporada que ya habían iniciado.

ÁNGEL ZAMUDIO

Cuando se conoció la imposibilidad de contratar a ‘Salo’, rápidamente un nombre que sonó en los medios fue el de Ángel Zamudio, actual arquero de Sport Huancayo. En su caso, tiene un factor a su favor y es su juventud. Cuenta con 24 años y ha sido uno de los porteros más regulares menor de 25 años de estas últimas temporadas en la Liga 1. Antes fue titular en Ayacucho FC y ahora lo es en el cuadro del ‘Rojo Matador’ donde ha disputado 17 partidos este año y ha recibido 13 tantos. Sin embargo, ha salvado a su equipo en 49 ocasiones y ha dejado su arco en cero en 8 encuentros.

Justamente, este martes 21 fue entrevistado por Radio Ovación, en donde si bien dijo que tiene contrato vigente con el elenco provinciano, confesó que tiene cláusulas de salida que le permitiría tener una opción en Alianza Lima. “Yo tengo contrato con Sport Huancayo hasta diciembre del 2022 y me debo a ellos, incluso en corto tiempo tengo que presentarme a los entrenamientos del plantel. Me enfoco en el tema netamente deportivo y lo demás se lo dejo a mi representante. Más allá de ello, en mi contrato sí existen cláusulas ”, comentó el portero que también integró la selección peruana en las categorías Sub-20 y Sub-23.

Ángel Zamudio juega actualmente en Sport Huancayo. | Foto: FPF

MANUEL HEREDIA

Otro de los favoritos para tomar el arco ‘victoriano’. En su caso, su salida es bastante complicada, debido a que tiene contrato con Carlos A. Mannucci y su cláusula se rige solo para una oferta del exterior. Conoce el club, pues jugó en el 2013 y 2014 y dejó la puerta abierta a un posible retorno. “Aún tengo contrato con Mannucci. ¿Si me veo de blanquiazul en 2022? Me veo jugando en la Liga 1. Sé que en algún momento volveré a Alianza Lima. No sé si ahora o más adelante, pero voy a regresar. Me puso muy feliz volver a verlo campeón”, dijo para ‘Alianza History’.

Manuel Heredia lleva jugando en Carlos A. Mannucci desde el 2018. | Foto: Efren Zegarra CAM

DANIEL PRIETO

El arquero de 26 años salió de las divisiones menores del elenco ‘íntimo’, con el que también debutó en Primera División en el 2012. Conoce el club y sabe lo que es salir campeón, pues fue parte del plantel que se hizo con el anterior título en el 2017 de la mano de Pablo Bengoechea. En ese año no fue titular, pues Leao Butrón fue el dueño de la portería. Sí pudo alternar en algunos partidos pero luego su camino tomó otro rumbo.

Esta última temporada jugó en el Deportivo Municipal donde fue suplente del uruguayo Diego Melián. Apenas estuvo en 3 partidos en los que recibió 5 goles.

Ahora, con el cuadro ‘blanquiazul’ buscando una opción que compita con Campos, Prieto llegó a pronunciarse al respecto. “Yo soy jugador libre. Mi representante me hizo saber hace unos días de la posibilidad de volver a Alianza Lima, pero no he tenido comunicación con nadie del club. Sería lindo poder regresar, pues aparte soy hincha y me he formado ahí ”, declaró para ‘Alianza History’.

Daniel Prieto hizo todas las divisiones menores en Alianza Lima. | Foto: Difusión

JONATHAN MEDINA

La última opción que sonó en el entorno de Matute. Jonathan Medina tiene 28 años y su último equipo fue Sport Boys, del cual se desvinculó recientemente. Su trayectoria, aparte del elenco ‘chalaco’, se dio en clubes de provincia como Melgar de Arequipa, Cusco FC (exReal Garcilaso) y Comerciantes Unidos.

Sería la primera vez que suena para Alianza Lima, pero lo toma en una edad adecuada para que compita con Campos. Al igual que Prieto, también fue entrevistado por ‘Alianza History’ y señaló lo siguiente: “Desconozco del interés de Alianza Lima, no me he comunicado con la dirigencia. Ahora soy jugador libre y por supuesto que me gustaría jugar ahí . Si llego, prometo profesionalismo y buscaré dar la talla para un club grande como lo es Alianza”.

Jonathan Medina fue parte de la selección peruana que estuvo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. | Foto: Difusión

