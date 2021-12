Programación de partidos de hoy, miércoles 22 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v AS Monaco - Parc des Princes, Paris, France - December 12, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi in action with AS Monaco's Guillermo Maripan REUTERS/Benoit Tessier

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven las ligas europeas más importantes con partidos de la LaLiga, la Serie A, la Ligue 1 y más. Entre los encuentro más esperados están el de Napoli vs. Spezia por la Serie A, el Athletic Club vs. Real Madrid por LaLiga, el Lorient vs. PSG por la Ligue 1 y Brentford vs. Chelsea por la Carabao Cup. Además hoy por LaLiga también juega el Granada de Luis Abram que enfrentará a Athletic Club. El equipo de Abram necesita sumar puntos con urgencia, ya que se ubican bajos en la tabla en el puesto 15, mientras que Athletic Club está tranquilo en la décima ubicación.

En la Ligue 1 también habrá presencia nacional, cuando el Saint-Étienne de Miguel Trauco juegue contra Nantes hoy por la tarde. Este es el último partido del año y el equipo de Trauco necesita subir en la tabla con desesperación, dado que actualmente se ubican en el último lugar con apenas 12 puntos, por lo que el descenso les respira en la nuca. Sin embargo, todavía faltan varios partidos en la Primera División del fútbol francés para que puedan cambiar su historia.

Latinoamérica no se queda atrás con la emocionante final de la Liga BetPlay Clausura 2021 con el partido entre Deportes Tolima contra Deportivo Cali. Justamente, el seleccionado nacional, Raziel García, acaba de llegar a un acuerdo para formar parte de las filas de Tolima, así los anunció el club Colombiano el día de ayer por medio de sus redes sociales. Su fecha de integración al equipo vinotinto y dorado está programada para el 2 de enero.

Serie A - Italia

10:30 a.m. Sassuolo vs. Bologna – Star +

10:30 a.m. Venezia vs. Lazio – Star+

12:30 p.m. AS Roma vs. Sampdoria – Star +, ESPN 3

12:30 p.m. Hellas Verona vs. Fiorentina – Star +

12:30 p.m. Inter de Milán vs. Torino – Star +, ESPN

2:45 p.m. Empoli vs. AC Milan – Star +, ESPN 3

2:45 p.m. Napoli vs. Spezia – Star +

LaLiga - España

1:00 p.m. Granada vs. Atlético de Madrid – Star +, ESPN 3

3:30 p.m. Athletic Club vs. Real Madrid – Star +, ESPN 2

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. AS Mónaco vs. Rennes – Star +, ESPN Extra

3:00 p.m. Bordeaux vs. Lille – Star +

3:00 p.m. Clermont vs. Estrasburgo

3:00 p.m. Lorient vs. PSG – Star +, ESPN

3:00 p.m. Montpellier vs. Angers

3:00 p.m. Niza vs. Lens – Star +

3:00 p.m. O. Lyon vs. Metz – Star +

3:00 p.m. O. Marsella vs. Reims – Star +

3:00 p.m. Saint.Étienne vs. Nantes

3:00 p.m. Troyes vs. Brets

Carabao Cup/EFL Cup - Inglaterra

2:45 p.m. Brentford vs. Chelsea – Star +

2:45 p.m. Liverpool vs. Leicester City – Star +

2:45 p.m. Tottenham vs. West Ham – Star +, ESPN 3

Liga BetPlay Clausura 2021 (Final) - Colombia

7:30 p.m. Deportes Tolima vs. Deportivo Cali – Win Sports, RCN TV

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, los partidos se podrán sintonizar a través de Star +, ESPN, ESPN 2, y 3, Win Sports y RCN TV.

