Francisco Pizarro y su opinión por el nuevo arquero de Alianza Lima: “Traer uno de afuera sería innecesario”

Francisco Pizarro ve a Ángelo Campos con capacidades para seguir de titular en Alianza Lima.

En estas semanas, la dirigencia de Alianza Lima se encuentra planificando lo que será el 2022. Primero con los entrenamientos de la pretemporada y a la par con las operaciones que se tienen que trabajar entre salidas, fichajes y renovaciones. En ese sentido, buscan un arquero que pueda competir con Ángelo Campos en el titularato, sobre todo, por la partida de Steven Rivadeneyra a Carlos A. Mannucci de Trujillo. Justamente, Francisco Pizarro, un personaje relacionado con el entorno ‘aliancista’ que considera que esta tarea es bien complicada y recomienda no mirar en el extranjero.

“El tema del arco es complicado porque están buscando a un arquero que pueda pelear el puesto con Ángelo (Campos) y es difícil porque la mayoría de arqueros tienen contrato y traer uno de afuera sería innecesario . Ángelo mostró una regularidad que le permitió quedarse con el puesto, hay que hilar fino para ver a quién se puede traer”, precisó Francisco Pizarro, actual preparador de arqueros y exjugador, en una entrevista realizada a Radio Ovación.

OPCIONES EN EL ARCO

Y es que uno de los arqueros que estuvo en la órbita de los ‘íntimos’ fue Salomón Libman, pero su actual club UTC no lo dejó partir. Incluso el mismo ‘Salo’ escribió una carta que dio a conocer en sus redes sociales explicando el motivo de su no llegada a Alianza. Otro de los que ha estado entre las opciones es Manuel Heredia, quien ya estuvo en la entidad en el 2013 y 2014. No obstante, tiene contrato vigente con Mannucci, por lo que su salida es complicada.

La última alternativa que salió en los medios fue Ángel Zamudio, joven guardameta de 24 que pertenece a Sport Huancayo. Aunque en su caso su salida sería más llevadera y podría darse. Finalmente, la última sería que la dirigencia mire en el exterior, pero se antojaría difícil por los cupos de extranjeros que ya tienen en la volante y ataque.

COMPETENCIA CAMPOS-RIVADENEYRA

Este 2021 Alianza Lima ha tenido dos arqueros con el propio Campos y Rivadeneyra. De hecho, este último empezó atajando y siendo titular en los seis primeros partidos del torneo. Sin embargo, cometió algunos errores que le costaron los puntos a su equipo, los cuales fueron traducidos en los 7 goles recibidos. Esto provocó que el entrenador Carlos Bustos busque en el mercado de pases a un portero disponible, encontrándolo en Ángelo, quien se había desvinculado de Carlos Stein por su descenso a la Liga 2.

Steven Rivadeneyra en un partido con Alianza Lima. | Foto: Liga 1

Rápidamente, Campos se hizo con la titularidad demostró un rendimiento bastante alto. Dejó su arco invicto en los próximos encuentros ante Deportivo Binacional, Alianza Atlético y Sport Boys, zanjando así la disputa en el arco. Esta tendencia se mantuvo a lo largo del campeonato, en el que Ángelo realizaba increíbles atajadas que incluso lo llevaron a ser convocado a la selección peruana para el partido por las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia. Asimismo, renovó con el cuadro de Matute por todo el 2022.

TÍTULO DE LIGA 1 2021

El título nacional fue la máxima consagración de, probablemente, el mejor año de su carrera como futbolista. En tanto, conjunto ‘blanquiazul’ se hizo con el campeonato tras el desastre ocurrido el 2020 con el descenso, que luego terminó salvando de manera administrativa. Justamente, sobre ello se refirió Pizarro, quien cree que el equipo ya saldó la deuda que tenía con sus hinchas. “ Alianza tenía una deuda con la hinchada por lo que había pasado y creo que ya saldó esa deuda y se lavó la cara. Fue un justo ganador, lograron el título y eso hizo que la gente vuelva a tener esa alegría y a confiar otra vez en el equipo”, declaró que el exfutbolista que tiene cuatro títulos como jugador: dos con Sporting Cristal (1991 y 2005) y dos con Alianza Lima (1997 y 2006).

Además, comentó que el elenco ‘victoriano’, si bien no jugó bien en varios partidos, esto a la larga le puede costar en torneos internacionales. “A medida que se fueron dando los partidos el colectivo fue mucho mejor y le alcanzó para salir campeón. A veces uno se preocupa en jugar bonito y eso no siempre resulta. Alianza tuvo partidos que hizo redondos y otros en los que jugó mal pero consiguió el resultado. Eso alcanza para el torneo local pero no para el torneo internacional ”, añadió.

SEGUIR LEYENDO