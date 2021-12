Alianza Lima: Salomón Libman no fichará por los ‘blanquiazules’ y publicó un emotivo mensaje

Salomón Libman era la opción número 1 para reforzar el arco de Alianza Lima. | Foto: Getty Images

Estas semanas han venido siendo agitadas en las oficinas del club Alianza Lima. Y es que con la mente en el 2022, han trabajado pensando en las bajas, altas y las renovaciones, operaciones que aún no culminan. De hecho, hay un fichaje que estuvo cerca de concretarse, de no ser por factores externos que impidieron la firma. Es el caso de Salomón Libman, quien no llegará al cuadro ‘blanquiazul’ y expresó su sentir en sus redes sociales.

Fue a través de una carta, que el arquero dio a conocer la propuesta concreta que tuvo por parte de los ‘íntimos’, agradeciendo a los directivos, tomando en cuenta que para él era un sueño regresar a la que considera como su hogar. “Como futbolista profesional siempre he buscado e intentado entregar lo mejor de mí en cada club que integré. Ahora, quiero agradecer públicamente a la dirigencia de Alianza Lima por la propuesta presentada hacia mi persona para ser parte del equipo por toda la temporada 2022″, expresó.

Además, reveló que pudo jugar este año con el cuadro de La Victoria, así haya sido en la Liga 2. “Alianza Lima es mi casa y era un sueño volver; y, así como en el 2021 estuve dispuesto a jugar en Segunda División , la posibilidad de nuevamente vestirme de blanquiazul me generaba mucha ilusión”, prosiguió.

Sin embargo, esta situación escapó de sus manos y negó que llegada a Alianza se haya caído por motivos económicos. “Evidentemente este tema no tiene que ver con valores económicos, sino con algunos personales y sentimentales. Por lo tanto, al no darse la chance de retornar a La Victoria, puedo decir que esta decisión escapa a mis pretensiones ”, añadió.

Carta de Salomón Libman por no fichar por Alianza Lima. | Twitter Salomón Libman

Y es que ‘Yuyo’ tenía todas las chances de volver a Alianza Lima. Steven Rivadeneyra había salido del equipo rumbo al Carlos Mannucci y quedaba libre una vacante para el arquero, pues uno de los fijos para ese puesto es Ángelo Campos. Rápidamente, la dirigencia pensó en un jugador de la casa y que sepa lo que significa el club como Libman. No obstante, las cosas cambiaron cuando la dirigencia de su actual equipo, UTC, se habría negado a negociar la salida, pues aún tiene contrato con el futbolista.

POSIBLE MOTIVO DE SU NO SALIDA

Asimismo, durante esta semana se pudo conocer que uno de los motivos para mantener al portero en el cuadro cajamarquino, de acuerdo con el periodista Luigi Archimbaud de Radio Ovación, fue el entrenador Franco Navarro, quien incluso habría conversado con Libman y le había negado la posibilidad de irse por haber ya empezado la pretemporada, por lo que apeló a la decisión de los dirigentes, hecho que tampoco fructificó. “ Salomón Libman habló con Franco Navarro y no tuvo la aceptación del técnico para irse. Ahora conversará con los dirigentes para convencerlos. Hará todo lo posible por llegar a Alianza Lima. No es tan fácil, todo dependerá de UTC. En estos días se destraba la situación”, comento el comunicador por medio de su cuenta de Twitter.

OPCIONES EN EL ARCO

Otro de los que estuvo en la órbita para posicionarse en el arco ‘victoriano’ fue Manuel Heredia, aunque de igual forma este tiene contrato vigente con Carlos Mannucci, por lo que su salida también es complicada. Por ahora, le quedan 3 opciones: apostar por otro arquero nacional, hacerlo por uno de afuera (poco probable por el cupo de extranjeros) o mirar a su cantera y promocionar a un reservista que compita con Campos.

PARTE DE LA HISTÓRICA COPA LIBERTADORES 2010

Cabe resaltar, que Salomón Libman fue parte del plantel de Alianza Lima que alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores el 2010. Atajó toda la fase de grupos pero fue suplente en el duelo decisivo en el que fueron eliminados ante la Universidad de Chile por un polémico gol a los 90 minutos. El resultado final fue 2 a 2 en Santiago y el pase a la siguiente ronda para los ‘sureños’.

En ese equipo del 2010, la dupla de ataque conformada por Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández dejó grandes destellos y se lució. El ‘Zorrito’ es recordado por el gran partido que realizó ante Estudiantes de La Plata, al que le anotó un ‘hat-trick’, además de ‘Zlatan’ Fernández, quien culminó el torneo continental con 7 goles.

Salomón Libman en un partido con Alianza Lima ante el Bolívar por Copa Libertadores 2010. | Foto: Internet

SEGUIR LEYENDO