Horóscopo de Capricornio: cómo le afectará el inicio del solsticio de verano

En la astrología, Capricornio ​es el décimo signo del zodíaco y el quinto de naturaleza negativa que posee una cualidad cardinal.​​

Con el inicio del solsticio de verano en el hemisferio sur, uno de los signos zodiacales que sentirá un gran cambio es Capricornio, el representante de la tierra que guía todo diciembre a aquellos que nacieron entre el 22 de este mes y el 20 de enero. El poder del Sol, la estrella más poderosa del universo, te arrastrará al cambio, por lo que está en ti resistirte o dejarte llevar.

¿Qué les depara el futuro para esta semana? En estos días de cambios, buscaran el autodescubrimiento, valorarán más que nunca el espacio personal, por lo que una de sus medidas será el alejarse de amigos y familiares. Incluso, puedes inventar cualquier excusa para no salir de casa y que no perturben tu tranquilidad. Este puede ser uno de las influencias de la energía negativa de Saturno, por lo que se recomienda hacer todo lo contrario para que no afecte nuestro relacionamiento con los demás.

CAPRICORNIO Y EL AMOR PROPIO

Aunque eres una persona dedicada a todo lo que haces, ya sea para hacer feliz a los demás o a ti mismo, no te das el reconocimiento que mereces. Debes de volver a conectarte con tu amor propio , saber que vales más de lo que imaginas y que puedes lograr lo que deseas si confías en ti y en tus talentos.

Tu vínculo con las otras personas puede jugarte una mala pasada, no seas tan radical con tus decisiones, analiza muy bien las opciones que se te presentan, y si logran convencerte, atrévete a todo, sino, déjalas ir que siempre habrá algo mejor que te sorprenderá.

CAPRICORNIO: SALUD, DINERO Y TRABAJO

Exigirte más de la cuenta puede causar una serie de males en ti. No los pases por alto, ya que un síntoma que puedes detectar a tiempo te evitará pasar largas horas en el hospital. No solo te fijes en cómo te ves en el exterior , sino también cómo te sientes en el interior.

Pese a que lo tuyo es el trabajo fuerte, sacrificado y hasta en ocasiones piensas que nadie puede hacerlo mejor que tu, no dejes que el ego te domine por completo. Si fallas, acepta tus errores, ya que eso te ayudará a mejorar como persona y profesional. No busques excusas o culpes a otros de lo que tú has cometido. No te gustaría que te hagan lo mismo, ¿verdad?

Con el inicio de las festividades por Navidad, nuestros ingresos económicos se pueden ver afectados. Usa unos minutos de tu día para hacer cálculos y presupuestos de lo que debes gastar en este mes. Es posible que recibas un dinero extra, el cual debes ahorrar para tus valiosos objetivos. Controlar tus finanzas marcará el éxito en este periodo de cambios.

Personalidad de Capricornio: así es este signo del Zodíaco

¿QUÉ SIGNO SOY EN EL HORÓSCOPO?

Con ayuda de tu fecha de nacimiento puedes consultar cuál es tu signo zodiacal. Son 12 en total, los cuales están divididos de acuerdo a los elementos de la naturaleza: aire, tierra, fuego y agua.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tauro (del 21 de abril al 21 de mayo)

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Leo (del 23 de julio al 23 de agosto)

Virgo (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Escorpión (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Acuario (del 21 de enero al 18 de febrero)

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

