Yahaira Plasencia luego de no ganar ‘El Artista del Año’: “Ruby ha luchado mucho por esto, se lo merece, es una grande”

Foto: Difusión

El pasado sábado 18 de diciembre, se llevó a cabo la última gala de El Artista del Año en donde Yahaira Plasencia se quedó con el segundo lugar de la competencia, donde Ruby Palomino fue la ganadora del concurso de Gisela Valcárcel.

La salsera señaló ante la prensa que aprendió mucho durante su participación en el reality y que continuará creciendo como artista pues quería que sus fans vieran a una “Yahaira distinta”.

“Todo lo que he hecho lo hice con el corazón y eso me llena, mas que tener la copa lo que me llevo es la experiencia tan bonita y que el público vea una Yahaira distinta”, mencionó.

Además se le preguntó por el triunfo de Ruby Palomino y ella mencionó que se lo merece, ya que en el Perú hay gente que tiene mucho talento.

“Me sentí muy nerviosa, pero estoy feliz y creo que Ruby ha luchado mucho por esto, es una grande, se lo merece porque en el Perú hay demasiado talento y ella es una de ellas.

Finalizó resaltando los aprendizajes que le dejó esta temporada de ‘El Artista del Año’. “Me he divertido muchísimo, he aprendido un montón y creo que he dado mi 100%”.

YAHAIRA SE UNE A SU PADRE PARA LA GRAN FINAL

Durante la gran final de ‘El Artista del año’, Yahaira Plasencia sorprendió al interpretar ‘Yo perdí el corazón - San Lázaro’ junto a la agrupación Los Kipus y la participación especial de su padre, Javier Plasencia. La salsera consiguió el máximo puntaje del jurado.

RUBY PALOMINO ES LA GANADORA DE EL ARTISTA DEL AÑO

Luego de tener en escena a César Vega, Yahaira Plasencia y Estrella Torres, Ruby Palomino ingresó al set para cantar “Mi Perú” y “Contigo Perú” en su versión rock.

Grande fue la sorpresa de los televidentes al ver a Gloria Ramos, madre de Ruby Palomino, aparecer en pantalla para cantar con su hija “El cóndor pasa”.

El gran talento de madre e hija hizo que Vania Masías, jurado invitado del programa, no aguantara las lágrimas. Una vez culminada la presentación, todo el jurado se puso de pie para aplaudir.

“Me he emocionado mucho. Te quiero agradecer, yo le decía a Ernesto ‘esto es’. Eso pasa cuando se te paran los pelos, cuando nos llegas al alma, cuando nos tocas al corazón. El ingreso de tu madre ha sido brillante, has llegado al corazón de todo el público. Eso es lo que hacemos como artistas y tú lo has logrado, gracias”, fue el comentario de la destacada bailarina.

Por otro lado, Diego Dibós, quien también estuvo presente como jurado invitado, destacó la presentación de Ruby Palomino y aseguró que era una artista “transformadora”.

“Para mí Ruby tienes todo el carácter perfecto para cumplir con está importante tarea. Gozas de credibilidad, tienes cosas que decir, eso se siente. Representas la valentía, te atreves a hacer cosas nuevas. Tienes una maravillosa voz. Tienes todo lo que un artista necesita, nunca te rindas”, fue su comentario.

Tras ello, Gisela Valcárcel destacó el gran talento de Ruby Palomino e hizo un llamado a las entidades peruanas para que la apoyen en su camino como artista nacional.

“Yo me imagino que PromPerú, el Ministerio de Cultura y diferentes cadenas, establecimientos y marcas estarán poniendo sus ojos en esta peruana. Como dice Diego, es una peruana que tiene mucho que decir y goza de crebilidad. ¡Bravo para todo lo que viene para tu carrera!”, sotuvo la ‘Señito’.

Finalmente, la ganadora de La Voz 2014 obtuvo un puntaje de 11 +11+ 11+ 11, siendo hasta el momento el más alto de la noche.





