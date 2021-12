Pedro Castillo: “No le corremos al trabajo, sabemos cómo llevar un centavo al bolsillo”

Imagen de archivo del entonces candidato presidencial Pedro Castillo del partido Perú Libre saludando a sus partidarios durante un mitin en Lima, Perú. 27 de abril, 2021. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Pedro Castillo viajó hasta la ciudad de Cajamarca donde hizo la entrega 11 tractores a organizaciones agrarias de la comunidad campesina de Michiquillay. Esta actividad forma parte del programa Agroideas, la cual tiene como finalidad apoyar este sector de nuestro país.

Como parte de su discurso a los ciudadanos de la comunidad, el jefe de Estado pidió unidad ante “la adversidad”.

“Hay que mantenernos unidos frente a la adversidad. Frente a la agresión que muchas veces nos quieren hacer entender que por culpa de Pedro Castillo está subiendo el gas”, sostuvo el mandatario.

Por otro lado, Castillo Terrones aseguró que su Gobierno sabe “cómo uno tiene que llevar el centavo a su bolsillo” y dejó en claro que no serán “manchados” por actos de corrupción.

“Nosotros no le corremos al trabajo. Sabemos muy bien cómo uno tiene que llevar un centavo al bolsillo. Sabemos muy bien cómo comemos los frejoles. En ese marco, cuando un campesino tiene que asumir una responsabilidad, cuando lo hace frente a su pueblo, a su distrito, su región, a su país, lo tiene que hacer con honradez”, aseveró Castillo Terrones.

“A nosotros no nos van a ver manchados por centavos y que nos vengan a decir que nos quieren coludir con actos de corrupción, como se ha venido (dando) históricamente con esta patria”, agregó el jefe de Estado.

Recordemos que hace unos días, Daniel Soria, procurador general del Estado, denunció al mandatario ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por caso Provías.

DENUNCIA A PEDRO CASTILLO

El viernes 17 de diciembre, Daniel Soria, sustentó su denuncia sobre las diversas reuniones que sostuvo la empresaria Karelim López y el presidente Pedro Castillo. El procurador manifestó que esto “se habría realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra” destinada para la región San Martín.

“Por los cuales existen sospechas” de que el mandatario “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco”, sostiene el escrito del procurador dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Por otro lado, Daniel Soria indicó que en dos ocasiones solicitó a la Secretaría General del despacho presidencial el registro de visitas a al inmueble de Breña, pero que en ambas ocasiones le respondieron que no lo contaban con esa información por ser reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

JORGE MONTOYA EXIGE A FISCAL DE LA NACIÓN TOMAR ACCIONES

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que tome cartas en el asunto tras la denuncia presentada contra Pedro Castillo.

“Hay elementos suficientes para una investigación fiscal. No se ha entregado la lista de los visitantes en la casa de Breña. Hay más información no buena de los funcionarios del entorno del presidente, eso lo sabremos con las investigaciones. Personalmente, no confío en ella (Zoraida Ávalos), se ha convertido en un ente político, le exigimos a la fiscal que cumpla su tarea, tiene que ser imparcial, los casos de allanamientos fueron manipulados y por eso demoraron tanto, no sé si habrán encontrado algo”, expresó a RPP.

“El presidente no puede negarse a dar información. Si se siente libre, debería ser el primero en informar, negoció para no ir al Congreso a responder. El que oculta algo y no quiere hablar es culpable, por qué ocultar información, cuando es más sencillo dar toda la información, caiga quien caiga”, añadió.

