Guido Bellido a Pedro Castillo: “Enfrente a la prensa, hermano, no le tengas miedo”

Guido Bellido participó del comité ejecutivo regional de Perú Libre en Huancavelica

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, contó durante un comité ejecutivo regional de su partido en Huancavelica que le dijo al presidente de la República, Pedro Castillo, que se enfrente y responda a la prensa, a la cual consideró como un enemigo del gobierno.

El también expresidente del consejo de ministros hizo una comparación entre la forma en la que el mandatario tendría que responder a la prensa y el takanakuy, un duelo tradicional a puños y patadas que se practica en las provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Antabamba (Apurímac) durante la celebración de la Huaylía, en diciembre.

“A mí me dicen, ‘la prensa nos castiga’. Claro, si la prensa es el enemigo, te tiene que castigar. ¡Enfréntate, carajo! Dile las cosas que tienes que decir. Gánale en el terreno. Yo le he dicho al presidente eso, ‘enfréntale, hermano’. No tengas miedo . Cógelos uno por uno. Así como te agarras en un takanakuy, uno por uno, no en waykilla (ataque en masa) y le das”, manifestó.

Además, señaló que, cuando él era primer ministro, no le preocupaba que los titulares de la prensa cuestiones su gestión; sino que no lo hagan.

SOBRE LA ELECCIÓN DE PEDRO CASTILLO

Antes, comentó que la elección de Pedro Castillo Terrones como candidato a la presidencia de Perú Libre no fue un hecho casual, sino que su partido analizó el contexto y lo eligió pensando en que él era la persona ideal para ganar las elecciones.

“La decisión de llevar al compañero Pedro Castillo de candidato ha sido perfecta, porque la dirección ha evaluado y analizado. Esas cosas no salen de la casualidad”, manifestó

Además, criticó duramente al resto de opciones que también participaron en las elecciones, como Rafael López Aliaga.

“Es la primera vez en 200 años que la izquierda ha derrotado a la oligarquía, si no hubiésemos tenido de presidente a Porky, al perro, al gato, al chancho, al caballo. Sí, hay un imbécil, le dicen Porky y se siente orgulloso. Bueno, allá él ”, expresó.

“Los caviares solo consiguieron 7%”, también dijo en clara referencia al partido Juntos por el Perú.

CIERRE DEL CONGRESO

En otra parte de su discurso, indicó que Perú Libre asumió el gobierno en el peor momento de la economía mundial y argumentó que Pedro Castillo no puede realizar los cambios para combatir el alza de precios debido a la actual Constitución y a la oposición en el Congreso.

“No quisiéramos estar en el pellejo de Pedro Castillo en este momento”, dijo, por lo que los asistentes al comité sugirieron el cierre del Congreso y Bellido respondió:

“Esa es una alternativa que se tiene que preparar. No es una alternativa desesperada, espontánea. Porque ahí tenemos que recordar que, si cierras el Congreso se tiene que elegir uno nuevo. ¿Hay elementos para que nosotros tengamos 90 congresistas después de cerrarlo? Si me dicen que sí, mañana yo renuncio al Congreso. Pero si me dicen que voy a tener 5 congresistas. Es importante la lectura política”

SOBRE EL ABRAZO A MARÍA DEL CARMEN ALVA

Por otra parte, más temprano en su cuenta de Twitter, aseguró que el abrazo con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que el Parlamento votara en contra de su censura, “no fue ningún acuerdo de ningún tipo, solo fue un ABRAZO NO AUTORIZADO ”

“Cuando se paró la Presidenta me abrazo, solo atiné a reírme, sin embargo hay tanta gente de mala fe que pretende echarme montañas de odio por eso, pero no importa”, afirmó.

Además, comentó que le advirtieron al congresista Guillermo Bermejo que no presente la moción de censura contra la María del Carmen Alva porque sabían que no tenían los votos para que se apruebe. Por ello, lamentó su renuncia aunque indicó que desde hace mucho tiempo los congresistas renunciantes a Perú Libre no participaban de las reuniones del partido.

El efusivo abrazo de Bellido y Alva

