Aníbal Torres sobre Pedro Castillo y Karelim López: “Nadie ha acreditado que se hayan reunido”

| Foto: Agencia Andina

Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que hasta la fecha no existen pruebas que evidencie que el presidente Pedro Castillo se haya comunicado en Breña con Karelim López. Sin embargo, sí existen registros oficiales de tres reuniones entre el mandatario y la empresaria en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, actualmente, Karelim López es investigada por tráfico de influencias en el caso Provías.

“Pero nadie ha acreditado que las visitas de la señora que usted menciona al Palacio hayan sido para conversar con el presidente de la República, sino se ha acreditado que han conversado con el ex secretario general Bruno Pacheco. Nadie ha acreditado que en la casa de Breña se hayan comunicado el presidente y la señora Karelim”, indicó Torres Vásquez en conversación con TV Perú el último viernes.

VISITAS INESPERADAS

Hace unas semanas, el diario El Comercio reveló que la asesora empresarial Karelim López ha visitado Palacio de Gobierno en seis ocasiones, entre el mes de agosto y noviembre de este año. De estas visitas, en tres ocasiones ingresó para reunirse con Pedro Castillo y las otras tres, con el ex secretario presidencial Bruno Pacheco.

Cabe mencionar que tras estas visitas, casualmente en el mes de octubre, el Consorcio Puente Tarata III, conformado por una compañía a la que asesora López Arredondo, ganó la licitación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado, sostuvo El Comercio.

Tras conocerse estos actos y ser consultado por este nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado Pedro Castillo, el titular del ministerio de Justicia, aseguró que no ha conversado con el presidente sobre estos hechos que están siendo investigados por la fiscalía y la Procuraduría General de la República.

“Sobre el caso concretamente no he hablado con el presidente porque cuando hablamos es sobre cosas de trascendencia. Por ejemplo, en mi gestión, con relación a los penales, a los registros públicos, a la defensa pública de personas que no tienen recursos o en materia de seguridad ciudadana que ahora está trabajando intensamente ahora y que seguramente en estos días va a haber resultados”, explicó.

“Cuántas personas van a visitarlo. Preguntan, solicitan entrevistarse con el presidente, pero muchas veces el presidente no tiene el tiempo para atenderlos”, acotó.

ABRAZO ENTRE BELLIDO Y ALVA

Consultado sobre el abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva tras conocer que no prosperó la moción de censura, el ministro aseguró que es algo positivo.

“El hecho que haya llegado a un acuerdo el ex premier Bellido y la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva es un hecho positivo, que ambas partes trabajen conjuntamente a pesar de sus diferencias. Son partidos políticos diferentes, sin embargo, a pesar de sus diferencias hay que poner el país por delante y hay que comenzar a trabajar. No hay que estar insistiendo en la vacancia, haciendo tanto daño al Perú”, señaló Torres, en diálogo con TV Perú.

En ese sentido, el ministro de Justicia también habló sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento sobre la Reforma Constitucional sobre la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, con el objetivo de lograr equilibrio de poderes y gobernabilidad.

“El congreso está en la obligación de resolver, respecto a la ley, para terminar esto de a vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza. Estos dos elementos han generado una tremenda inseguridad política en los últimos 5 años de nuestra vida republicana, cuyas consecuencias todos los conocemos”, sostuvo.

