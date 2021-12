Jean Deza niega infidelidad y confirma que terminó con su novia Gabriela Alava

Jean Deza termina su relación con Gabriela Alava luego de ser ampayado. (Foto: Instagram)

Arrepentido. Jean Deza utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con Gabriela Alava, su ahora expareja, por una presunta infidelidad. El exfutbolista aseguró que no le faltó el respeto a su entonces enamorada y que fue al hotel limeño por invitación de unos amigos.

De acuerdo al popular ‘Ratón’, no estuvo a solas con Stefany Camus en la habitación del hotel, pues habían más personas, entre hombre y mujeres, que estaban disfrutando de la fiesta, por lo que el ampay, a su parecer, fue sacado de contexto.

“El día de ayer a las 5 p.m. me dirigí al Apart Hotel Inkari, ubicado en el distrito de Magdalena, donde se realizaba una reunión entre grupo de amigos (no como salen en las imágenes difundidas por un programa de espectáculos) ”, inició su comunicado.

Asimismo, precisó que solo estuvo durante dos horas en la reunión, puesto que cuando recibió la llamada de su ahora exnovia, decidió retirarse del lugar para encontrarse con ella.

“La señorita que llegó al mismo lugar arribó en otro horario, sin yo tener el conocimiento de quienes estarían en dicha reunión. En esa reunión hubo hombres y mujeres. Es por ello que cuando tuve la llamada de mí, hoy en día, exnovia, decidí retirarme ”, añadió.

Jean Deza dejó en claro, al igual que Stefany Camus en el programa de Magaly Medina, que no le fue infiel a su pareja, además de negar ser amigo de la joven arequipeña, quien dijo que sí conocía al exfutbolista.

“Desmiento categóricamente lo manifestado por la señorita en relación a una supuesta amistad o conversaciones previas”, sentenció. Finalmente el ‘Ratón’ se disculpó con Gabriela Alava y su familia por las imágenes expuestas en televisión nacional.

“ Ofrezco las disculpas respectivas por los malentendidos que se hayan podido originar así como las personas afectadas, en especial a mi exnovia Gabriela Alava . Por último, comunicó que por un tiempo indeterminado procederé a cerrar mis redes sociales”, sentenció.

Comunicado de Jean Deza sobre ampay. (Foto: Instagram)

GABRIELA Y JEAN DEZA BORRAN SUS FOTOS JUNTOS

El futbolista Jean Deza se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser ampayado por Magaly Medina ingresando a un hotel con la arequipeña Stefany Camus. Todo indica que le habría sido infiel a Gabriela Alava, su enamorada desde hace más de un año.

La noche del jueves, el programa Magaly Medina emitió imágenes del futbolista, quien se ha retirado de las canchas, ingresando a un hotel en Magdalena con una señorita identificada como Stefany Camus, quien fue ampayada con John Kelvin en el pasado.

Luego de hacerse públicas dichas imágenes, tanto la modelo como el exfutbolista terminaron su relación sentimental, por lo que dejaron de seguirse en las redes sociales y eliminaron todas las fotos que tenían juntos en la red social de Instagram.

¿QUIÉN ES GABRIELA ALAVA?

Gabriela Alava fue novia de Hernán ‘Churrito’ Hinostroza y hasta hace poco tenía una relación amorosa con Jean Deza, exfutbolista de Alianza Lima . Aunque no se sabe mucho de ella, es una guapa joven que posee un emprendimiento de moda.

