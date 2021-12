Consejos de una trabajadora de banco para evitar ser víctima de fraudes en esta época del año

Foto: Zacharie Scheurer/Archivo

Los fraudes bancarios son mucho más frecuentes durante Navidad y Año Nuevo, porque gran parte de la población está haciendo gastos y compras. Ante esto, una trabajadora de banco decidió dar algunos consejos a las personas para que puedan prever todos estos tipos de fraudes.

A través de un hilo te Twitter, Diana Acevedo compartió que lamenta que no siempre pueden ayudar a los clientes cuando son víctimas de un fraude.

Resaltó que comparte la información para llamar la atención ante lo importante que es la regulación bancaria y fortalecer a las entidades del estado para que se encarguen de ello.

“Los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos que tenemos que trabajar día a día para sobrevivir, porque en este sistema capitalista, sobrevivimos, los que viven bien son la minoría”, dijo.

Aquí los consejos que dio:

1) Es mejor tener la opción de compras por internet deshabilitada, solo activarlas por banca móvil o por llamada en el momento en el que se va a realizar el pago. Una vez hayan hecho el pago, vuélvanla a desactivar.

2) Procurar no perder de vista la tarjeta, ya que los delincuentes pueden hacer “cambiazos” en cajeros, agentes, taxis o cualquier establecimiento. Nunca entreguen su tarjeta fácilmente para realizar operaciones. Si existe la posibilidad de pedir POS móvil, háganlo; o ustedes mismos coloquen la tarjeta en los agentes y taxis.

“Si por X motivo el POS está lejos, memoricen los últimos 4 dígitos de sus tarjetas de débito antes de entregarlas, es ahí cuando hacen los cambiazos, verifiquen que les devuelvan sus tarjetas. Es obvio pero nunca dejen que los ayuden en los cajeros automáticos”, señaló.

3) Es muy importante proteger el código CVV. Este número es el que necesitan los delincuentes para hacer fraudes por internet. Solo se necesitan datos externos de una tarjeta para comprar por páginas web o apps y este código es sumamente importante.

“Yo le he puesto un sticker súper enano, algunos lo memorizan y lo raspan, es con esos datos que luego compran por internet”, compartió Acevedo.

4) Pagar un seguro de protección en las tarjetas no necesariamente significa que estas cubran todos los tipos de robo o fraude. Los bancos no cubren todos los casos de fraudes por internet; la mayoría, pero no el total.

5) Al recibir mensajes SMS, correos o mensajes de WhatsApp con links que son supuestamente enviados por el banco, compañía de telefonía u otra empresa, hay que llamar directamente a la entidad para corroborar. Los bancos suelen avisar de operaciones sospechosas, pero no mandan links.

“Si por algún motivo ingresaste a un link y luego de eso tu celular se pone en blanco o no te deja ingresar a tu banca móvil, llama a tu banco y pregunta por tus movimientos y si encuentras algo que no hiciste bloquea tu tarjeta, debes ser rápido, no esperes”, precisó.

6) Al ser víctima de todo, la primera prioridad debe ser llamar al banco para bloquear todas las tarjetas, así sea una de débito y tengas la de crédito. Los delincuentes ven la forma de descargar el dinero de la tarjeta de crédito a la de débito y usan toda la línea de crédito.

- Tras el robo de un celular también se debe llamar a desafiliar la banca móvil y aplicativo Plin, Yape o Tunki. Al momento de cambiar de celular hay que hacer lo mismo, sobre todo si se va a obsequiar o vender el celular.

7) Al comprar juegos por Google también se pueden cometer fraudes. Así que hay que revisar constantemente los movimientos bancarios.

SEGUIR LEYENDO