Magaly Medina: ¿por qué su hijo no fue a su renovación de votos? La conductora decidió responder

¿Por que el hijo de Magaly Medina no fue a la renovación de votos de su madre?

La conductora de Magaly TV: La Firme decidió responder a sus detractores, quienes la han criticado por no haber tenido en su renovación de votos con Alfredo Zambrano a su hijo y su familiares cercanos. Como se recuerda, Rodrigo González fue uno de los que criticaron esta celebración. “¿'y el hijo, y su familia, y los papás de él y los papás de ella, las hijas de él?’ ¿Dónde está tu verdadera familia?”, preguntó.

La conductora de TV usó su programa para responder al respecto. Y aunque señaló que no pide permiso a nadie para hacer las cosas, reveló por qué su hijo y familiares no estuvieron en la fiesta.

“Yo no le consulto las cosas que hago en mi vida ni le pido autorización a nadie, ni le pido prestado a nadie ni le pido limosna a nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces sus comentarios cualquiera que sea los obvio”, inició.

POR QUÉ SU HIJO NO LA ACOMPAÑÓ EN RENOVACIÓN DE VOTOS

Dicho esto, Magaly Medina contó por qué no la acompañó ninguno de sus familiares en esta celebración especial. “Mi marido y yo íbamos a ir solos a este viaje, porque yo voy por mi tercera boda y él por la segunda (...) Los amigos que quisieron unirse, que al final fueron más de los que habíamos pensando. Se unieron a nuestra celebración, que iba a ser una celebración romántica y de a dos, pero al final nos encantó compartir estos momentos de alegría con la gente que nos quiso acompañar, a quienes agradecemos y queremos”, explicó.

“Hay gente a la que le molesta, pero qué vamos a hacer que le moleste a la gente. Yo no hago lo que la gente quiere que yo haga, yo hago lo que a mí me nace del forro. Toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo”, concluyó.