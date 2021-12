Minsa revela que han ocurrido más de 8 500 muertes en Ica a causa de la COVID-19

Estragos de la COVID-19 en Ica. Foto: Andina.

Más de 8 mil 500 personas perdieron la vida en Ica por culpa de la COVID-19, de acuerdo al registro que maneja el Ministerio de Salud (Minsa). Solo en la última semana, han fallecido 10 ciudadanos en dicha región por consecuencia del nuevo coronavirus.

En total, desde que comenzó la pandemia del mortal virus, 60.762 se infectaron, lo que causó que los distritos de Pisco, Ica, Chincha Alta, Nazca, Pueblo Nuevo y Sunampe resulten más afectados.

Las alarmas se volvieron a encender esta semana. Según un informe del Minsa, Ica se mantenía en una curva de descensos de casos de COVID-19 en las semanas de noviembre, pero se incrementaron en el mes de diciembre, aunque esto no signifique el inicio de la tercera ola del coronavirus.

Por tal motivo, las autoridades exhortaron a la población a nivel nacional a completar su inmunización del coronavirus, en busca de evitar que el número de fallecidos aumente tras estas fiestas de fin de año.

Cabe resaltar que Ica es la región que ha avanzado más con la vacunación en el país, así lo mencionó un encargado de Essalud.

“Hemos avanzado con un trabajo articulado, con nuestros gobiernos regionales y con el Ministerio de Salud, se ha podido vacunar a 1 millón 204 mil personas, faltan 753 mil ciudadanos para la meta”, mencionó el vocero de Essalud.

Además, se menciona que 8 de cada 10 personas están vacunadas con dos dosis y 9 de cada 10 con su primera dosis. “Se busca vacunar a esos 2 que faltan poco a poco”, agrega.

ANTIVACUNAS BLOQUEAN PANAMERICANA SUR

Un grupo de personas bloquearon la carretera de Ica, asegurando que no pueden ingresar a sus centros de labores, porque no cuentan con ambas dosis contra COVID-19.

Prendiendo fuego, colocando piedras y palos en la carretera, indicaron que “nadie puede obligarlos a vacunarse si no quieren”.

Recordemos que desde el 10 de diciembre está la norma vigente, que para ingresar a un centro de labores, se deberá presentar el carnet de vacunación, a fin de certificar que el empleador ha cumplido con el esquema de inoculación contra COVID-19.

Lo que llamó la atención y preocupación, es que algunos de estos manifestantes, aseguraron que “el virus del COVID-19 no existe y que todo se trata de un invento”.

Los manifestantes también se mostraron en contra de mostrar el carnet de vacunación para acceder a espacios públicos cerrados.

Cabe mencionar que hace dos semanas, un grupo de personas también protestaron en la Panamericana Sur, ya que las empresas de agroexportación exigían a sus trabajadores la presentación del carnet de vacunación para continuar con sus labores dentro de la empresa, al no presentarlo, simplemente no ingresaban y se consideraba un día no laborable, no pagado.

Incluso, el ex congresista Posemoscrowte Chagua Payano promovió el bloqueo de carreteras de trabajadores de la agroexportación contra la obligatoriedad de inmunizarse para poder trabajar.

Recordemos que esta medida ha sido tomada con la finalidad de frenar el aumento de casos COVID-19 en el país, ya que como se conoce, en esta temporada, la afluencia de personas crece en diversos centros comerciales por las compras navideñas.

