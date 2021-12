Ica: Bloquean carretas en protesta a obligatoriedad de vacunas contra COVID-19

Un grupo de personas bloquean las carreteras en Ica

Un grupo de personas bloquearon la carretera de Ica, asegurando que no pueden ingresar a sus centros de labores, por que no cuentan con ambas dosis contra COVID-19.

Prendiendo fuego y colocando piedras y palos en la carretera, indicaron que “nadie puede obligarlos a vacunarse si no quieren”.

Recordemos que desde el 10 de diciembre está la norma vigente, que para ingresar a un centro de labores, se deberá presentar el carnet de vacunación, a fin de certificar que el empleador ha cumplido con el esquema de inoculación contra COVID-19.

Lo que llamó la atención y preocupación, es que algunos de estos manifestantes, aseguraron que “el virus del COVID-19 no existe y que todo s trata de un invento”.

Los manifestantes también se mostraron en contra de mostrar el carnet de vacunación para acceder a espacios públicos cerrados.

Cabe mencionar que hace dos semanas, un grupo de personas también protestaron en la Panamericana Sur, ya que las empresas de agroexportación exigían a sus trabajadores la presentación del carnet de vacunación para continuar con sus labores dentro de la empresa, al no presentarlo, simplemente no ingresaban y se consideraba un día no laborable, no pagado.

Incluso, el ex congresista Posemoscrowte Chagua Payano promovió el bloqueo de carreteras de trabajadores de la agroexportación contra la obligatoriedad de inmunizarse para poder trabajar.

Recordemos que esta medida ha sido tomada con la finalidad de frenar el aumento de casos COVID-19 en el país, ya que como se conoce, en esta temporada, la afluencia de personas crece en diversos centros comerciales por las compras navideñas.

PERSONAS QUE PRESENTEN CARNET DE EXENCIÓN PUEDEN SER DENUNCIADAS

Gustavo Rosell, viceministro del Ministerio de Salud (Minsa), informó a la ciudadanía que la entidad procederá a demandar a personas que hagan uso de ese certificado de exención, debido a que no cumple con el protocolo y es ilegal.

“No hay carnet de excepción, aquellos que están dando carnet diciendo que es su derecho no estar vacunados, eso es completamente ilegal. No hay persona o funcionario que esté autorizado para entregarlo y, si alguien lo está haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlo porque eso es contradictorio al fin que damos para proteger a la población”, explicó a RPP Noticias.

En esa línea, aseguró que la fiscalización la deben realizar también los Gobiernos locales a fin de que se respete las disposiciones. “Fiscalizar que no haya fiestas que están prohibidas, que se guarde el distanciamiento social, que se apliquen las normas del Ministerio de Salud, igual que las fuerzas del orden”, agregó a fin de que se trabaje en conjunto y así detener una posible tercera ola de contagios.

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de sus redes oficiales, reiteró que el denominado ‘carnet de exención’ no reemplaza al carnet de vacunación, por lo que serán más restrictivos para solo dejar ingresar a vacunados, dado que se prioriza la salud pública.

“Ese ‘Certificado de exención de vacunación’ no te permitirá ingresar a espacios públicos cerrados. Según el Decreto Supremo N.° 179-2021-PCM, deberás presentar el carné de vacunación COVID-19, en formato físico o virtual, emitido en el Perú o en el extranjero”, manifestó el comunicado.

