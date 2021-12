Congresista Margot Palacios en contra de vacunas COVID-19: “Están en proceso de ensayo”

Parlamentaria habla sobre las vacunas contra COVID-19

Este miércoles se dio a conocer las bancadas que están en contra de la exigencia de presentar el carnet de vacunación para acceder a ciertos espacios públicos, Perú Libre y Renovación Popular, son algunos de estos partidos políticos en contra de la medida del gobierno que tiene cm fin frenar el aumento de casos en Perú.

Incluso, Perú Libre ha presentado un proyecto de ley, para impedir dicha medida y dejar al libre albedrío de las personas acceder o no a colocarse la vacuna.

La propuesta está liderada por la legisladora Margot Palacios y es apoyada por las firmas de sus colegas de bancada Lucinda Vásquez, Katy Ugarte, Edgar Tello, Guido Bellido, Segundo Quiroz y Waldemar Cerrón.

“Nadie podrá aplicar a una persona u obligarla a aplicarse un procedimiento médico, quirúrgico, vacuna o medicamento en contra de su voluntad; toda aplicación de estos procedimientos requiere el consentimiento informado del contenido, fundamentación científica y efectos secundarios que conlleven”, indicaron los parlamentarios de Perú Libre, hace unos días en las a fueras del Palacio de Gobierno, según lo que establece el artículo 2 de la propuesta de ley.

“Nadie podrá poner como requisito o condición la aplicación de un medicamento o vacuna a una persona para que se mantenga en un trabajo o empleo o acceda a él, para viajar o transportarse para acceder a cualquier establecimiento público o privado, para recibir un bono del estado o cobrarlo, para percibir o cobrar la pensión de jubilación, o por cualquier otro motivo”, agregaron otro de sus incisos.

Por su parte, Margot Palacios intentó defender su Proyecto de Ley en conversación con el programa “Nada está dicho”, asegurando una serie de argumentos legales. Al ser consultada por los argumentos científicos que respaldan la propuesta, la parlamentaria respondió: “lo que he señalado también, en relación a las preguntas que me dice, es que no tienen respuesta. Estamos hablando acá, de que son, en este caso, vacunas que están en proceso de ensayo inclusive”.

Pero, ¿Qué dicen los especialistas al respecto? El Dr. Andrew Badley, director del Grupo de Trabajo para Investigación sobre la COVID en una entrevista para Mayo Clinic, detalló algunos alcances científicos sobre las vacunas de inmunización.

“Una vacuna tiene dos propósitos: uno es prevenir una infección y el segundo es reducir la gravedad de la infección en caso de contraer el virus o el microbio. La vacuna lo logra porque crea una respuesta inmunitaria a ese virus específico o a cualquiera que sea la diana contra la que apunta la vacuna” expresó.

Por otro lado, afirmó que una vacuna antes de ser comercializada, ha pasado por diversos ensayos, los mismos que se vigilan antes, durante y después de la inoculación.

“Es fundamental seguir a largo plazo los efectos secundarios de toda terapia. Una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autoriza un producto y el mismo sale al mercado, empieza un proceso llamado vigilancia posterior al mercadeo”, sostuvo.

Por otro lado, existe numerosa evidencia científica que dice que las vacunas protegen contra la muerte a quienes se las aplican. El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP Noticias, comentó: “Si es que la gente que no se ha vacunado engaña y entra a lugares diciendo que está vacunada, ellos son los que van a perjudicarse, porque ellos son los que van a enfermar, se van a complicar y pueden morir. La persona vacunada está protegida”.

CARNET DE VACUNACIÓN EN PERÚ

En Perú desde el 10 de diciembre se interpuso la norma de presentar el carnet de vacunación para acceder a espacios cerrados, de lo contrario, no se podrá ingresar a estos lugares.

La medida tiene como finalidad frenar el aumento de los casos COVID-19 y así evitar una posible tercera ola, sobre todo en estas fechas en donde aumenta el número de personas que acuden a lugares cerrados para realizar sus compras navideñas.

SEGUIR LEYENDO