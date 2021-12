Navidad 2021: cuatro puntos básicos que debes de tomar en cuenta para regalar el smartphone ideal

Navidad 2021: claves básicas a tomar en cuenta para regalar el smartphone ideal. (Foto: Composición)

La Navidad es una de las fechas que más alegría y unión trae en las familias y junto a ella están los regalos y la ilusión de los niños. Y un año más, los smartphones son los más solicitados en estas épocas, así que si tienes en mente regalar uno, debes de tomar en cuenta los puntos que más valoran las personas respecto a este obsequio.

Es importante que previo a las recomendaciones que te mostraremos, realices un estudio personal o una evaluación sobre cuál es el uso que le da el usuario final a los smartphones. Si lo quiere para bajarse videojuegos, para capturar buenas fotos, para crear contenido u otras opciones más, anótalo porque así podrás elegir el móvil perfecto. Una vez reconocidos esos puntos es momento de ir a las 4 claves para regalar el smartphone ideal esta Navidad.

1. Precio. En la actualidad existe una gran variedad de smartphones en el mercado peruano y esto incluye modelos, tamaños y precios, así que esta variedad podrá mostrarte diferentes ofertas que incluyan una buena calidad con un buen costo para el bolsillo. Para esto debes de tomar en cuenta la pauta anterior y así cumplir con las expectativas de la persona que recibirá el regalo.

2. Pantalla FullView o infinita. La pantalla es una de las características más valoradas de un celular porque los contenidos cada vez son más abundantes y el usuario necesita tener un mayor panorama de lo que ve. Como contenido nos referimos a videos de yotube, TikTok, Instagram, videollamadas en diferentes plataformas y conferencias. Las empresas creadoras de smartphones vienen innovando en la pantalla para que esta le de una mejor vista a los usuarios y así aprovechar al máximo el espacio. La calidad de colores también es apreciada por el público.

Pantalla Full View de un smartphone. (Foto: Captura)

3. Cámara. ¿Quién no utiliza la cámara del celular? La mayoría de personas utilizan su celular para tomar fotos o hacer videos durante sus viajes, fiestas o diversos momentos que deseen retratar y las empresas creadoras de smartphones lo saben. Es por ese motivo que cada año compiten entre ellas por traer la novedad en cámaras para los usuarios. Un claro ejemplo es Apple que ha creado las 3 cámaras angulares este año y que ha sido replicado por la competenecia y en algunos casos mejorado. Por ejemplo TCL incuyó cuatro cámaras en su dispositivo.

4. Procesador. El celular puede cumplir con todas las características mencionadas pero si no tiene un buen procesador, lamentablemente no se podrá aprovechar al máximo cada función, debido a que el dispositivo se pondrá ‘lag’ (lento), se reiniciará en momentos inesperados o simplemente no soportarán el peso de alguna plataforma o aplicativo. El procesador es determinante en el desempeño que tendrá el móvil y cada sistema ofrece lo mejor que tiene. En el caso de equipos Android de gama alta, los procesadores con mayor soporte son el Qualcomm y Mediatek Helio. Ambos han sido diseñados para el soporte de videojuegos y todo lo que engloba el mundo ‘gamer’.

Free fire. (Foto: La Tercera)

Recuerda que la valoración del celular ha incrementado durante la época de la pandemia, y con ello también la exigencia hacia los productos. Y es que el mundo entero ha entrado durante meses a un confinamiento total y no les ha quedado más que sociabilizar a través de redes sociales, videollamadas o juegos en línea. Muchos otros han descubierto talentos ocultos y otros han emprendido negocios en internet. La educación también se realiza a través de internet.

Toma todos estos puntos en cuenta, analiza las necesidades del usuario final y escoge lo que mejor les convenga a ambos. A ti en tu bolsillo y a él (ella) en utilidad.

