WhatsApp: conoce el truco para enviar una ubicación falsa desde iPhone y Android

Si eres de los que se sienten obligados a enviar su ubicación en tiempo real y buscas la forma de no hacerlo, no te preocupes aquí te mostramos cómo enviar una ubicación “fake”.

ASÍ PUEDES ENVIAR UNA UBICACIÓN FALSA DESDE TU IPHONE

Si no quieres enviar tu ubicación real cuando te la estén pidiendo, no te preocupes porque aquí está la solución. Eso sí debes de tomar en cuenta que en algunos casos no podrás enviar direcciones exactas, sino aproximadas al lugar donde quieres estar.

1. Abre la opción de ubicación en el chat que quieres enviar tu dirección.

2. Ubícate en el cuadro de búsqueda superior y dice “Buscar o escribir dirección” y escribe la dirección que desees enviar como falsa.

3. Cuando lo hagas te saldrá una lista de lugares como opciones. Evalúa cuál está más cerca a la dirección que pusiste.

4. Haz clic sobre el lugar en el que deseas “encontrarte”. Eso sí evita hacer clic en tu ubicación actual. Una vez que selecciones el lugar falso, la otra persona recibirá esa dirección como tu ubicación ‘real’, pero también recibirá un enlace web en la parte inferior.

Es importante que tomes en cuenta que debes de restringir la localización a WhatsApp desde los ajustes de tu iPhone. Para hacerlo ve a la opción de ‘Configuración’ y entra a la aplicación de WhatsApp. Quita la opción de “Ubicación exacta” para que así no la envíes sin querer.

ASÍ PUEDES ENVIAR UNA UBICACIÓN FALSA DESDE TU ANDROID

Si cuenta con un dispositivo Android el envío de esta ubicación falsa será más sencillo y así la otra persona no sabrá que lo que ha recibido simplemente no es real. Aunque no lo creas el sistema de Android incluye la opción de ‘dirección fake’ dentro de sus opciones. Además, puedes adjuntar cualquier dirección con sólo buscarla, igual que en iPhone. Un punto a tomar en cuenta es que al igual que en el iPhone también se enviará un enlace en el cual la persona podrá verificar que la dirección es falsa. ¿Pero cómo es posible esto? Aquí los pasos y detalles.

Aparte del buscador de direcciones, puedes simular cualquier punto del mundo siguiendo el siguiente proceso:

1. Activa los ajustes de tu celular Android yendo a la configuración. Cuando ingreses selecciona “Acerca de mi teléfono” y pulsa diez veces sobre el número de compilación.

2. Ahora instala la aplicación Fake GPS. Esta app te permite “engañar” a las aplicaciones haciéndoles ver que estás en cualquier parte del mundo. Así que tú eliges.

3. Ve a los ajustes del desarrollador y busca la opción de “Ubicaciones simuladas”. Selecciona la app que descargaste, Fake GPS.

4. Abre la aplicación, dale permiso de acceso a los archivos y pon el punto sobre el lugar del mapa que desees.

5. Aprieta sobre el icono de “Play”, abajo a la derecha, y la aplicación simulará la localización que hayas marcado.

6. Ahora entra a WhatsApp y adjunta la localización igual que siempre: desde el icono del clip y “Ubicación”. Se enviarán las coordenadas GPS falsas que hayas elegido.

7. Cuando desees detener la simulación entra de nuevo en Fake GPS y selecciona en el ícono de “pausa”, ubicado en la zona inferior izquierda.

Cuando quieras detener la simulación entra de nuevo en Fake GPS y aprieta en el icono de "Pausa",





