INDECI: recomendaciones ante sismos y desastres para tener una Navidad segura

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda ciertas recomendaciones para que la población esté preparada ente cualquier sismo o desastre en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esto poder celebrar de forma responsable sin mayores preocupaciones.

La lista es al siguiente:

- En lugares públicos, identifica las rutas de evacuación y zonas seguras.

- Evita sobrepasar la capacidad de aforo máxima de los lugares públicos.

- Procura acudir a establecimientos que cuenten con señalización evidente y dispositivos de seguridad, como luces de emergencia, extintores, detectores de humo y gabinetes contraincendios.

- No olvides el uso de mascarilla y respetar la distancia social.

- No obstruyas las puertas de ingreso y salida de establecimientos públicos.

- En caso de una emergencia, mantén la calma y evacúa ordenadamente.

- Recuerda los números de emergencia de los Bomberos (116), la Policía (105) y el SAMU (106).

Recomendaciones en caso de un sismo:

- Conserva la calma, no corras y ubícate en las zonas seguras de la edificación.

- Si el sismo te impide estar de pie, agáchate y protégete la cabeza.

- Siempre atiende las indicaciones de los encargados de seguridad o las brigadas del lugar.

- Durante la evacuación, recuerda los CUATRO NO DE LA EVACUACIÓN: no gritar, no correr, no empujar, no regresar.

Para más información, el INDECI los invita a revisar mayor información ingresando a la página web: preparados.pe

MOCHILA DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMOS

Los terremotos o sismos no avisan y por eso es necesario que nos mantengamos alerta y estemos preparados para enfrentar estos adecuadamente. Cualquier desastre natural puede venir, ya sea un sismo o un terremoto como lo ocurrido en el Callao o en Amazonas, así como esto, pueden ocurrir huaicos, tsunami u otro, pero si se tienen en cuenta las precauciones necesarias se puede salvar nuestra vida.

La mochila para emergencias es un elemento clave del “combo de supervivencia” recomendado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como la caja de reserva, sobre la que hablaremos más adelante. Ambas contienen provisiones básicas que cada familia debe tener para afrontar los primeros días de una emergencia.

Durante la evacuación debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Esta mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.

MOCHILA DE EMERGENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19

En tal sentido, el gerente de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Callao, José Sosa, recomienda a la ciudadanía estar preparada y tener a la mano la mochila de emergencia con nuevos productos que permitan protegerse de contagios de la enfermedad del coronavirus.

“Ahora la mochila de emergencia debe contener nuevos productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua”, indica.

Así también deben incluirse los medicamentos necesarios para tratar el coronavirus o alguna enfermedad crónica, en caso algún familiar lo padezca.

CAJA DE RESERVA

Por otro lado, el Indeci recomienda preparar una caja de reserva, la cual estará implementada con artículos para usar del segundo al cuarto día de la emergencia y debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

Si bien la cantidad de elementos depende de cada familia, la institución recomienda algunos artículos necesarios de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigo y diversos, los cuales pueden adecuarse según la necesidad de cada zona geográfica y se deben renovar según fecha de caducidad, mientras permanezcan almacenados.

