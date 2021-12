Alex Valera recordó su transición del fútbol playa a la selección peruana: “Veía pasar a los jugadores y quería estar ahí”

Alex Valera fue parte de la selección peruana en la Copa América.

Alex Valera es un claro ejemplo que cada quien va a su tiempo. El actual jugador de Universitario de Deportes comenzó siendo deportista en la disciplina de fútbol playa, después pasó a disputar la Copa Perú, logró el ascenso a primera división, mostró su talento y dio el salto a un club grande de la Liga 1. Por si fuera poco fue considerado en la selección peruana para la Copa América y Eliminatorias.

En una reciente entrevista, el delantero recordó el momento cuando se dedicaba al fútbol playa. “Cuando estaba en el fútbol playa y concentraba en la Videna, veía pasar a los jugadores y yo siempre quería estar ahí. Ahora se dio la oportunidad. No quiero desaprovecharla. Quiero seguir trabajando, mejorando y aprendiendo para seguir siendo llamado”, sostuvo Alex para el Diario AS.

Hasta el momento se puede ver las fotos, por medio de su cuenta de Instagram, de su antigua faceta. Y la postal que más resalta es en la que aparece con Christian Cueva. Por cosas de la vida, el atacante ‘crema’ terminó compartiendo equipo con ‘Aladino’. La imagen es de mayo de 2018, después de dos años disputarían juntos la Copa América.



Alex Valera cerró el año siendo considerado para la fecha doble de las clasificatorias ante Bolivia y Venezuela. Lastimosamente no pudo tener minutos, pero tiene claro que no está asegurado en la ‘blanquirroja’. “No creo que he convencido a Ricardo Gareca. Creo que eso me lo tengo que ganar en cada partido con la ‘U’. La convocatoria uno se lo gana. Todo dependerá de mí”, manifestó.

