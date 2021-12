Vladimir Cerrón: autorizan incautación de reparación civil de S/ 850 000 impuesta al líder de Perú Libre

La incautación será ejecutada por los representantes del Ministerio Público. | Vladimir Cerrón. Foto: Facebook

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Suprema ordenó la incautación del pago de reparación civil que hizo Vladimir Cerrón Rojas y otros tres sentenciados, “equivalente a 27 depósitos judiciales, los cuales ascienden a la suma de S/ 850.074 soles”, como parte de la sentencia que tiene por negociación incompatible.

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la solicitud que presentó la fiscal supraprovincial anticorrupción Vanessa Díaz Ramos para que se ordene tal medida.

Cabe señalar que Vladimir Cerrón Rojas, así como Henry López Cantorín, Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyos fueron condenados por haber cometido delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado peruano y del Gobierno Regional de Junín, durante la gestión del líder de Perú Libre, entre 2011 y 2014, como gobernador regional.

“Se debe destacar que las dos actividades criminales de obtención de dinero para la organización criminal son el tráfico ilícito de licencias de conducir y el cobro por la contratación ilegal de funcionarios públicos para plazas de entidades públicas de la región Junín, los cuales fueron la base del financiamiento y recaudación patrimonial para los fines correspondientes”, indica el documento.

La incautación será ejecutada por los representantes del Ministerio Público.

“La incautación es idónea, dado que es la más adecuada para lograr el resguardo y aseguramiento del monto depositado por el concepto de reparación civil, la misma que constituye el objeto de decomiso por constituir efecto del delito incurrido por Vladimir Roy Cerrón Rojas”, se añade.

Esta es la resolución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz:

VLADIMIR CERRÓN SOBRE RUNASUR

Por otro lado, tras el anuncio de que el encuentro de Runasur se cancelaba, la el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón expresó su molestia hacia lo comunicado por los medios. Dicha cumbre es parte de un proyecto geopolítico impulsado por el ex presidente boliviano Evo Morales.

“Runasur no se ha cancelado ni suspendido, como han informado los medios. Lo cierto es que está en evaluación, hasta ahora todo sigue como antes, esperando la llegada de Evo Morales. El Sur lo escoltará desde su ingreso.”, mencionó a través de us cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros no expresó oposición a que este evento finalmente se lleve a cabo el 20 y 21 de diciembre en el Cusco. Dicha cumbre es parte de un proyecto geopolítico impulsado por el ex presidente boliviano Evo Morales.

“No está en el marco de lo ilegal. Si no involucra ningún tipo de compromiso del Estado, los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza, que no vulnere las normas”, dijo Mirtha Vásquez durante una entrevista brindada al programa político “Agenda Política”.

Tal como lo destacó anteriormente el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), la ministra Vásquez recalcó que el mencionado evento no involucra de manera alguna al Estado peruano. A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la SPDI, como institución académica especializada, formuló algunas opiniones en torno a la eventual reunión de RUNASUR en el Cusco.

“RUNASUR es un término que se forma de la conjunción de la palabra quechua Runa (hombre) y la sigla Unasur, lo que significaría ‘Unasur del hombre y/o de los pueblos’. Se trataría de un foro de articulación de movimientos indígenas, cuyo liderazgo público está en la persona del ex presidente boliviano Evo Morales Ayma”, explicó. “En ese sentido, RUNASUR no es ninguna organización internacional, ni tampoco un mecanismo de coordinación oficial entre países”, agregó.

