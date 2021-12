Pedro Francke: “Elusión y evasión de impuestos representan un 8% del PBI”

Pedro Francke habló sobre la vacancia presidencial de Pedro Castillo

Pedro Francke, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), declaró ante TVPerú que la elusión y evasión tributaria en el Perú representa un 8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Estimó que alrededor de S/ 64,000 millones de impuestos dejan de pagarse cada año.

“Hay mucha factura falsa, mucha gente que no paga, mucho evasor, gente que transfiere rentas al exterior para evitar pagar impuestos en el Perú”, dijo el ministro.

Francke también comentó que entre las modalidades más usadas para evitar el pago de impuestos están las facturas falsas, con las que elevan sus costos y no registran utilidades.

“Nosotros proponemos que si hay una empresa que está emitiendo facturas falsas, una empresa de papel, que no tiene planilla que no le compra a nadie, pero emite facturas ya no le vamos a aceptar las facturas”, señaló.

También se refirió al caso del traslado de utilidades a otros países para evitar el pago de impuesto en el Perú. Francke indicó que el costo de este mecanismo oscila entre el 2 % a 4 % del PBI.

“Una cantidad bastante grande, no sabemos exactamente porque es ilegal, oculto, son estimaciones internacionales”, señaló.

También se refirió sobre aquellos pagos de impuestos que se encuentran suspendidos por varios años debido a reclamos judiciales, ante lo cual considera que se deben establecer medidas para reducir o mejorar la fiscalización.

FRANCE: REFORMA TRIBUTARIA BUSCA ELEVAR EN 3 A 4 PUNTOS LA CARGA IMPOSITIVA MINERA GLOBAL

El domingo pasado, Pedro Francke señaló que la reforma tributaria, que plantea el gobierno para el sector minero, busca incrementar la carga impositiva en 3 a 4 puntos porcentuales, porque hay espacio según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Argumentó que según el estudio del FMI, la carga tributaria promedio en el sector minero de Perú es 41.7%, porcentaje inferior respecto al de Chile (47.1%), Brasil (47.9%), Canadá (49.9%), Mongolia (55.2%) y el Congo (70.7%).

En ese sentido, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que “hay espacio” para incrementar la presión tributaria en el sector minero.

Indicó que el informe del FMI no se puede divulgar aún, porque requiere el consentimiento explícito del Departamento de Finanzas Públicas de este organismo internacional.

“Nosotros le hemos dicho al FMI que queremos divulgarlo lo antes posible, ellos nos han dicho que tienen un procedimiento interno y apenas lo terminen, nosotros divulgaremos, somos los primeros interesados en divulgarlo”, dijo en el Programa Punto Final de Latina TV.

Refirió que la recomendación del FMI es no subir la presión tributaria al sector minero más allá de la que tienen países vecinos, para no perder competitividad.

En ese sentido, dijo que se buscaría elevar la presión impositiva minera en “tres o cuatro puntos dentro de la carga tributaria global”.

SALUD Y EDUCACIÓN

Señaló que lo más importante en esta reforma tributaria que está en juego es la salud, la educación y el agua potable que necesita el país.

Asimismo, indicó que ante la pandemia del COVID-19, han faltado camas UCI, hospitales y hay un plan que viene desde el Gobierno anterior para construir 31 hospitales en todo el país por 3,700 millones de soles.

Por ejemplo, refirió que hace falta mejorar el hospital Goyoneche por 511 millones de soles, el hospital Santo Tomás de Chumbivilcas por 144 millones de soles y en Cotabambas se hace necesario otro hospital necesario en la zona crítica por un valor de 119 millones de soles.

“Nadie quiere que las operaciones mineras se paralicen”, afirmó el ministro Francke.

Por ello, señaló que si se pudiesen construir hospitales y obras de infraestructura en las zonas que están alrededor de las grandes minas como Las Bambas, la situación de conflicto social se reduciría.

“Si les damos obras, desarrollo, la gente no va a tener estos conflictos”, subrayó.

