Cancillería solicita a embajada en España información sobre la reunión de María del Carmen Alva

La Cancillería peruana comunicó que ha requerido a la embajada del Perú en España información oficial sobre la reunión de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y parlamentarios españoles en su último viaje oficial a Madrid y donde se “ habrían dado expresiones ofensivas al Poder Ejecutivo del Perú ”, según lo señaló una denuncia realizada por el semanario Hildebrandt en sus 13, versión que luego fue reiterada por Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores actuará bajo el principio de transparencia y, en estricto respeto a los ciudadanos peruanos, dará cuenta de lo sucedido”, añade el comunicado de la Cancillería emitido este domingo.

DENUNCIA PERIODÍSTICA

La mañana del viernes, a través de Hildebrandt en sus trece, se difundió un audio de la de diputada Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y secretaria de la Comisión de Asuntos Exteriores que indicaba que María del Carmen Alva se expresó de forma denigrante contra el gobierno peruano. “Nunca habíamos visto una tesitura tal ni con países no democráticos”, dijo en la transcripción del audio publicada en el semanario.

La presidente del Congreso hizo un viaje oficial a España junto a dos parlamentarios que la acompañaron: el fujimorista Ernesto Bustamante y el acciopopulista Wilson Soto. Y, según el semanario, se reunió con los diputados el 1 de diciembre para que emitan un pronunciamiento, “señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Ante esto, María del Carmen Alva desmintió la versión de Hildebrandt en sus trece en su cuenta de Twitter.

“Como ven, la nota de Hildebrandt en sus trece recoge nuestro desmentido categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa”, escribió.

Sin embargo, Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España, confirmó en TV Perú, la versión de Villagrasa, aunque prefirió evitar lo que se dijo en la reunión.

“Más allá de entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como puede ser una presidenta de una cámara, vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Eso es algo inaudito. Desde mi experiencia no es algo habitual, sin entrar a revelar porque no me corresponde”, mencionó.

Además, comentó que en los próximos días la moción de ley que propusieron para apoyar al gobierno de Pedro Castillo pasará por votación y se debatirá en la comisión de asuntos exteriores. “Más allá de la pluralidad que hay en el Congreso, confío en el apoyo a que se respete la institucionalidad democrática en Perú y que se trabaje para que no haya elementos de desestabilización en el Ejecutivo”, sentenció.

Según las fuentes del partido Unidos Podemos al portal Convoca, el ataque al Ejecutivo se dio, pero en la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, realizada el 2 de diciembre. Incluso, utilizaron la palabra “terrucos” para referirse a los ministros del presidente Pedro Castillo y señalaron su preocupación por un eventual “autogolpe”, por lo que pidieron que los apoyen.

ENFRENTARÁ CENSURA

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, presentó la noche del viernes la moción de censura contra la presidenta del Parlamento a quien acusó de querer desestabilizar al país.

El legislador oficialista realiza esta acción ante la revelación hecha por el semanario Hildebrandt en sus trece, en donde señalan que la titular del Congreso, en su último viaje a España, habría exigido a los diputados ibéricos “que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

