Partido Morado presenta proyecto de ley para el bienestar de las gallinas ponedoras

El proyecto de ley lleva las firmas de Susel Paredes y Edward Málaga, del partido morado | Foto: Uwe Anspach/dpa

El último viernes 10 de diciembre, los congresistas del Partido Morado Susel Paredes y Edward Málaga-Trillo presentaron un proyecto de ley que busca garantizar el bienestar de las gallinas ponedoras de huevos y propone las condiciones mínimas para su crianza. Dicha propuesta no ha pasado desapercibida para las redes sociales, donde ha aparecido algunas críticas.

LA PROPUESTA

La Ley busca garantizar el bienestar de los animales, contempladas en las recomendaciones sobre bienestar animal de la Organización Mundial de Sanidad Animal:

- Las gallinas deben estar libres de hambre, desnutrición y sed.

- Las gallinas deben estar libres de miedo, angustia o estrés.

- Las gallinas deben estar libres de incomodidades físicas o térmicas.

- Las gallinas deben estar libres de dolor, heridas y enfermedades.

- Las gallinas deben tener la libertad para expresar su comportamiento natural.

La propuesta también busca prohibir las prácticas que atenten contra la salud de las gallinas como:

- El corte de pico bajo método distinto al método infrarrojo y que no cumpla con las condiciones establecidas en la presente Ley.

- La muda forzada.

- El uso de promotores de crecimiento sintéticos como preventivo en gallinas sanas.

- El uso de anteojeras adheridas al pico, orificios nasales u otros diseñados para detener el canibalismo.

- El sacrificio o eutanasia de gallinas sin respetar las condiciones establecidas en la presente Ley.

Además, proponen una “implementación progresiva (temporalidad/gradualidad) de un sistema libre de jaulas y ´semi pastoreo´, que protejan a las gallinas de cualquier sufrimiento o daño causado durante la crianza, transporte y sacrificio”.

Cabe indicar que la norma recuperaría en gran medida la propuesta planteada por la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), iniciativa fundada en 2008 que trabaja en la protección animal.

CRÍTICAS

En redes sociales, principalmente en Twitter, algunas críticas apuntaron a que la propuesta de ley del Partido Morado “no es una prioridad central” ante otras demandas sociales que hoy se solicitan incluso para los trabajadores del sector agrícola. También mencionaron que las medidas podrían encarecer el costo de los huevos cuando el país aún no se recupera de la crisis económica generada por la pandemia.

ACUÑA ACUSA A SOMOS PERÚ, PODEMOS PERÚ, JUNTOS POR EL PERÚ Y PARTIDO MORADO

Por otro lado, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña señaló que Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado “salvaron” al mandatario Pedro Castillo de ser vacado, por lo que ya se convirtieron al oficialismo y en socios de Perú Libre.

“Se ha transparentado quiénes son los socios de Perú Libre. Los socios de Perú Libre son Somos Perú, ya no lo puede negar; Podemos, que ya no lo puede negar; Juntos por el Perú, que no lo puede negar; y el Partido Morado”, señaló.

“Solamente quiero rogar a Dios que no vayan a levantar al país, que no sean los grandes socios de levantar al país”, manifestó.

En esa línea, César Acuña dejó en claro que no existe alguna alianza con el gobierno de Pedro Castillo y mucho menos un “negociado” con el presidente, como se viene especulando desde la reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno.

Al respecto, señaló que, cuando se reunió con el jefe de Estado, solo le aconsejó que acuda al Congreso y no envíe a un abogado en su representación, en la eventualidad de que la moción sea aprobada.

“Que quede claro seremos los verdaderos defensores del pueblo peruano. No vamos a negociar con nadie, no estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral para fiscalizar. Nada de alianzas con el gobierno, nada de cogobierno”, puntualizó.

Finalmente, Acuña Peralta les ofreció gratitud a sus congresistas, quienes, según aseguró, no se van a vender por obras. “Que quede claro el ADN de Alianza Para el Progreso es la honestidad y la transparencia”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO