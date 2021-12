Hernando Cevallos tras acusaciones contra Alva: “Caen por su propio peso”

Hernando Cevallos, ministro de Salud, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros ayer, 29 de septiembre. Foto: ANDINA/PCM

El ministro de Salud, Hernando Cevallos fue consultado por las acusaciones contra María del Carmen Alva tras su paso por una convención en Madrid, en el cual ha sido acusada de despotricar contra el actual gobierno que dirige Pedro Castillo.

Ante esto, el titular de Salud, señaló que “todo cae por su propio peso” y que es la ciudadanía quien sacará sus propias conclusiones de quiénes son los que obstaculizan el trabajo que realiza el Ejecutivo.

“Caen por su propio peso. La ciudadanía se va a dar cuenta de lo que significan estas palabras, que no tienen que ver con la realidad de nuestro país. (Una moción de censura) depende de Perú Libre, yo no soy miembro de Perú Libre, pero al margen de eso lo que nosotros no queremos es que nos saquen del foco de seguir trabajando como Ejecutivo”, señaló en conversación con RPP.

Tras estas serias acusaciones, fue la misma María del Carmen Alva, la que negó que haya exigido a diputados españoles declarar como “ilegítimo” el gobierno de Pedro Castillo, como lo señaló la denuncia realizada por el semanario Hildebrandt en sus 13.

En declaraciones a RPP Noticias, la presidenta del Congreso, indicó que las reuniones que mantuvo fueron con diputados y senadores de todo el mundo, en donde mencionó el trabajo que ha estado realizando el Congreso peruano.

“Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención contra el gobierno de Pedro Castillo, eso es inconcebible, jamás pediríamos una intervención internacional sobre nuestra política nacional”, aseveró.

En ese mismo contexto, la legisladora, sostuvo que estas reuniones que mantuvo, existen testigos como el congresista Ernesto Bustamante y la cancillería peruana. “Ellos dirán lo mismo. Esta es una maniobra burda de congresistas de izquierda y extrema de atacar a aliados en España”, acotó.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A MARÍA DEL CARMEN ALVA?

El semanario Hildebrant en sus 13 realizó una publicación, denunciando que la presidenta del Congreso viajó a España para reunirse con diputados para solicitar que emitan un comunicado declarando como “ilegítimo” el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español, además secretaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, contó a través de un audio que presentó el medio de comunicación, que nunca antes algún político había realizado este pedido como lo hizo Alva.

“Nunca habíamos visto una tesitura tal ni con países no democráticos”, se escucha en el audio cuya transcripción fue publicada en el semanario. Además, la diputada aseguró que la congresista almorzó luego con representantes del partido de ultraderecha VOX.

Por su parte, el diputado Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España, en conversación con TVPerú , corroboró lo dicho por Villagrasa. “De ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad de su país. Eso es algo inaudito”, sentenció.

Pese a estas declaraciones, Víctor González, diputado de Vox, indicó que la presidenta en todo momento destacó el trabajo que ha venido realizando desde el Congreso y respaldó al actual Gobierno.

“Las palabras fueron cordiales, ciertas y educadas, tanto en el tono como en la fuerza”. Aseguró que la comitiva contó que dieron la confianza al gabinete a pesar de que “no les gustaba por los antecedentes delictivos que tenían, o corruptos o asociaciones con grupos terroristas”. (Con información de RPP).

