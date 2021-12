María del Carmen Alva: “Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención contra el gobierno de Pedro Castillo”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, negó que haya exigido a diputados españoles declarar “ilegítimo” el gobierno de Pedro Castillo, como denunciaron en el semanario Hildebrandt en sus 13.

La congresista señaló que en las reuniones se dedicó a hablar sobre el trabajo que el Congreso peruano había estado realizando. Además, dijo que las reuniones fueron con diputados y senadores de todo el mundo.

“Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención contra el gobierno de Pedro Castillo, eso es inconcebible, jamás pediríamos una intervención internacional sobre nuestra política nacional”, dijo en declaraciones a RPP Noticias.

Alva también dijo que en las reuniones participaron, y cuentan como testigos, el congresista Ernesto Bustamante y la cancillería peruana. “Ellos dirán lo mismo. Esta es una maniobra burda de congresistas de izquierda y extrema de atacar a aliados en España”, señaló.

Al ser consultada sobre si las reuniones fueron grabadas, para corroborar sus argumentos, la parlamentaria de Acción Popular señaló que “lamentablemente las reuniones eran protocolares”.

Sobre la propuesta de censura del congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, dijo que “no tiene ni pies ni cabeza”.

BERMEJO PRESENTA UNA PROPUESTA DE CENSURA CONTRA LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, cumplió su amenaza y presentó esta noche la moción de censura contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, de Acción Popular, a quien acusó de querer desestabilizar al país.

El legislador oficialista realiza esta acción ante la revelación hecha por el semanario Hildebrandt en sus trece, en donde señalan que la titular del Congreso, en su último viaje a España, habría exigido a los diputados ibéricos “que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Horas antes de presentar la moción de censura, Bermejo Rojas manifestó en su cuenta de Twitter que “un personaje así no puede presidir el Congreso de la República”, seguidamente, anunció que buscaría destituir a la legisladora de su puesto en la Mesa Directiva del Congreso.

En su defensa, Alva Prieto catalogó el mencionado reportaje como “falso” ya que solo se basan en un audio con la “insinuación” de una diputada española.

“Como ven, la nota de Hildebrandt en sus trece recoge nuestro desmentido categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa”, argumentó Alva en sus redes sociales.

DIPUTADO ESPAÑOL DICE QUE ALVA CRITICÓ DE FORMA CONTUNDENTE AL GOBIERNO

En las últimas horas se ha generado una polémica en torno a la revelaciones de un informe publicado en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ relacionado al reciente viaje que realizó la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, a España.

Según la publicación y por un audio de una diputada, la acciopopulista sostuvo una reunión donde “exigió a sus pares ibéricos que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España, fue consultado por el particular en TV Perú. Señaló que desde España son muchos los que ven con preocupación en Latinoamérica, pero particularmente en Perú, después de un proceso electoral que ha sido ejemplar, han visto cómo se ha querido desestabilizar a ese gobierno.

En ese sentido, el diputado de Podemos, señaló que desde esa preocupación es que han presentado en el Congreso español una moción. “Desde España, respetando escrupulosamente la soberanía del Perú, creemos que hay que dar un apoyo a la institucionalidad democrática y al gobierno del Perú que está iniciando su camino democráticamente elegido”, sentenció.

Específicamente respecto a lo sucedido en la reunión, Gómez-Reino dijo que por cortesía y diplomacia parlamentaria, no podía revelar lo que se dijo allí, pero sí habló del tono del discurso de Alva y señaló que fue realmente impactante.

“Más allá de entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como puede ser una presidenta de una cámara, vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Eso es algo inaudito. Desde mi experiencia no es algo habitual, sin entrar a revelar porque no me corresponde”, mencionó.