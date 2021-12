Carmen Salinas y su entrañable relación con el Perú gracias a Tania Libertad

Carmen Salinas y su gran amistad con Tania Libertad. (Foto. Instagram)

La muerte Carmen Salinas no solo ha entristecido al pueblo mexicano, sino también al peruano. En nuestro país cuenta con una gran legión de fans, quienes han seguido año a año su carrera. Este 9 de diciembre, la artista dejó de existir, pero deja en el corazón de muchos un gran legado.

Carmen Salinas era respetada no solo por su trayectoria, sino que también supo ganarse el cariño del público gracias a su personalidad sencilla y siempre querendona, aquella que traspasó la pantalla. En más de una ocasión y a través de su cuenta de Instagram, la artista contó del entrañable cariño que sentía por Perú, pero sobre todo por una de nuestras compatriotas, la cantante Tania Libertad, a quien ayudó a hacerse conocida en México.

La actriz charra y la cantante peruana se conocieron hace muchos años, tras recibir una propuesta de trabajo para una feria en Ecuador. “Nos tocó actuar en el mismo auditorio. Ahí tuve el gusto de conocerla. Recuerdo que me dijo cuando vayas al Perú, estoy a tus órdenes. Búscame , estoy en una peña trabajando”, contó Carmen Salinas.

Y eso mismo hizo la mexicana cuando llegó al Perú en 1973, junto a los actores y productores de la película El rincón de las vírgenes.

“Cuando fuimos para allá, obviamente le hable a Tania, nos invitó para verla actuar. Luego nos invitó una acevichada a la casa”, detalló Carmelita, quien en ese entonces fue con su pareja Carlos Paulin, su primer esposo.

Carmen cuenta que en esta reunión, le propuso a Tania que cuando vaya a México no dude en ir en su casa y se quede mientras se abre camino en dicho país.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por la peruana. No pasaría mucho tiempo para que Tania vaya a México y se hospede en su casa por varios meses. Gracias a la mexicana, la cantante peruana se presentó en el mítico Teatro Blanquita, lugar donde después fue contratada.

Carmelita reveló que le ayudó a vender sus cassettes a Tania, cultivando así una gran amistad. Incluso, Carmen fue testigo de la boda de la cantante. Cabe recordar que Libertad tampoco olvida esta experiencia, pues en más de una oportunidad la ha contado con mucho cariño.

CARMEN SALINAS RECUERDA QUE TANIA LIBERTAD CANTÓ PARA SU HIJO

Carmen Salinas recordó con gran cariño que Tania Libertad cantó en el homenaje de su hijo tras un año de su muerte, por lo cual estaba muy agradecida.

“Ella siempre lo dice, la que me invitó a México fue Carmen Salinas,me la traje a México y hasta la fecha es una de mis cantantes preferidas. Yo la quiero porque es una muchacha tan sencilla, tan humilde, tan buena hija, buena madre. (...) No saben como la quiero”, dijo Salinas en aquella ocasión, quien destacó que así como ayudó a Tania, ha ayudado a mucho más, siempre y cuando tengan talento, de lo contrario no lo hubiera hecho.

TANIA LIBERTAD DEDICA MENSAJE A CARMEN SALINAS TRAS SU MUERTE

A través de su cuenta de Twitter, Tania Libertad no dejó de expresar su sentir sobre la muerte de Carmen Salina. “Partió nuestra admirada Carmen Salinas, una actriz y ser humano irreemplazable; cuanta tristeza. Buen viaje querida amiga”, escribió la cantante peruana nacionalizada mexicana.

Cabe indicar que Tania es integrante de la World Music y ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical. Tiene 50 producciones discográficas, y más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial, es considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas.

Tania Libertada se despide de Carmen Salinas. (Foto: Twitter)

LA PROMESA QUE LE HIZO JUAN OSOARIO A CARMEN SALINAS EN SU FUNERAL

El productor mexicano Juan Osorio fue uno de los primeros en llegar al funeral de Carmen Salinas, según reportó TVyNovelas. Como se recuerda, el realizador y la actriz tuvieron una entrañable amistad y has trabajado juntos en muchas ocasiones.

Es por ello que Osorio se permitió hacerle una promesa, retomar la puesta en escena Aventurera para el próximo año. Al tener él también los derecho del show, su intención será que no se pierda la tradición de llevar a los escenarios este proyecto teatral.

Cabe recordar que Aventurera lleva en los teatros desde 1997, cuando Carmelita se unió con otros productores como Guillermo Lowder, Carlos Olmos y Enrique Pineda para llevarlo al salón Los Ángeles, en la Ciudad de México, convirtiéndolo en uno de los shows más importantes de México.

“Tengo los derechos, yo creo que el próximo año será uno de mis propósitos”, dijo Osorio tras salir de la casa funeraria.

En otro momento resaltó que la consideraba como una madre, y no pudo evitar llorar al recordar su despedida.

“Le di un beso, una flor, y se la puse sobre el cristal y le dije que ahora ya está con Pedro (su hijo), con el Chato y con el papá de Pedro, y que ahora nosotros aquí tenemos que seguir la vida”, dijo Juan Osorio visiblemente afectado.

Carmen Salinas falleció este jueves 9 de diciembre. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado.

“Con profundo dolor, hacemos de sui conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021″, se puede leer en la cuenta oficial de Carmen Salinas, quien se encontraba en estado de coma tras sufrir derrame cerebral.

“Se les informa más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Atentamente Familia Salinas”, concluye.

En la publicación vemos la foto de la primera actriz en blanco y negro. Esta publicación no tardó en generar la reacción de los fans de la artista, quienes lamentaron la noticia e hicieron llegar sus sentidas palabras a la familia Salinas.

SEGUIR LEYENDO: