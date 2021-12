Murió Carmen Salinas: Familia confirma la triste noticia a través de comunicado

Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre. (Foto: Instagram)

A través de un comunicado, la familia de Carmen Salinas informó el deceso de la actriz mexicana. La estrella de televisión falleció este 9 de diciembre a los 82 años.

“Con profundo dolor, hacemos de sui conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021″, se puede leer en la cuenta oficial de Carmen Salinas, quien se encontraba en estado de coma tras sufrir derrame cerebral.

“Se les informa más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Atentamente Familia Salinas”, concluye.

En la publicación vemos la foto de la primera actriz en blanco y negro. Esta publicación no tardó en generar la reacción de los fans de la artista, quienes lamentaron la noticia e hicieron llegar sus sentidas palabras a la familia Salinas.

Este es el mensaje que se puede leer en su cuenta oficial (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

¿DE QUÉ MURIÓ CARMEN SALINAS?

Carmelita Salinas ingresó a un hospital de la colonia Roma de la Ciudad de México hace casi un mes, por un derrame cerebral que le provocó un coma natural. La familia siempre se encargó de comunicar a la prensa y a los fans de la artista sobre su estado de salud, recalcando siempre su fe en una pronta recuperación.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, comunicó hace unos días que la actriz ya no tenía la hemorragia cerebral, sin embargo, aún seguía en coma.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame, es una gran noticia, pero sigue delicada. Le quitan el respirador, está respirando, pero también se lo vuelven a poner para que descanse, sigue con sus movimientos”, declaró en aquel entonces su hija María Eugenia Plascencia para las cámaras de Hoy.

Este escenario levantó la esperanza de todos sus allegados, pero, como lo dieron a conocer en sus primeras declaraciones otorgadas a Foto Tv, la muerte de “Carmelita” los sorprendió por completo, pues ya tenían tiempo detectando algunos aspectos de mejoría, como dilatación en los ojos, ligeros movimientos y actos reflejos.

Según la información emitida por Maru Plascencia, momentos después de su fallecimiento, su madre “abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos”, aspectos que los motivaron y “decíamos que mi mamá iba a salir adelante”, relató.

Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre.

LA VEZ QUE CARMEN SALINAS HABLÓ DE SU MUERTE

La actriz de 82 años habló en una ocasión con sus seguidores sobre la muerte y cómo se sentiría al momento de partir. Carmelita aseguró que estaría “tranquila” por las actividades que llevó a cabo a lo largo de su vida y, especialmente, por haber ayudado a su familia cada vez que pudo.

“Siempre he procurado ver por mi familia, por mis sobrinos, por mis nietos y nietas. Ver por mis hermanos, que los amo con toda mi alma. No saben cuánto los quiero y cuánto me preocupa cada uno de ellos. Puedo decir que el día que Dios me llame a cuentas, puedo irme tranquila porque sé que siempre saqué adelante a mi familia”, indicó.

Carmen Salinas es una de las mujeres más queridas por apoyar a diversos artistas y reporteros, razón por la que también se le apodó “la madre de los periodistas mexicanos”.

