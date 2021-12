Yoshimar Yotún podría renovar con Cruz Azul, señalan desde México

Yoshimar Yotún estaría por decidir su futuro: si seguir en México o buscar otro equipo. | Foto: Imago7

El futuro de Yoshimar Yotún no está del todo claro. Y es que cuando parecía que no seguiría en Cruz Azul debido a las diferencias económicas que hay con sus dirigentes y la medida de reducción de sueldos, hay una opción de que pueda renovar y continuar su fútbol en el torneo mexicano, de acuerdo con un periodista de ese país.

“ Mañana (hoy) Yoshimar Yotún estará en La Noria (centro de alto rendimiento del cuadro ‘azteca’). Si no logra el representante un acuerdo con el club, terminará su contrato el 31 de diciembre ”, precisó Carlos Córdova, periodista mexicano, mediante su cuenta de Twitter.

Publicación del periodista Carlos Córdova acerca de la reunión entre Yoshimar Yotún y los directivos del Cruz Azul.

Como se sabe, Juan Reynoso es el entrenador de la ‘Máquina Cementera’ y busca reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Y aunque Yotún no ha sido titular indiscutible en su esquema, ha tenido gran participación en todos los torneos que ha disputado. Hasta lo que va de su estancia en la escuadra mexicana, lleva 8 goles y 16 asistencias en 105 partidos. Además, puede presumir de haber sido campeón del fútbol ‘azteca’. Ganó la Supercopa de México y las Leagues Cup el 2019, pero recientemente este año se hizo con la Liga MX y la Copa Campeón de Campeones .

Sin embargo, el mismo Córdova dio a conocer un panorama distinto a finales de noviembre. Las pretensiones de ‘Yoshi’ para quedarse eran elevadas, además de su edad, que no iba acorde a los minutos que estuvo en el campo de juego. “Yoshimar Yotún tenía la intención de pedir más dinero, por ser campeón de Cruz Azul y la directiva argumenta que con 31 años no ha sido titular en la última temporada y tuvo muchas lesiones musculares. Entonces hasta el momento no habrá renovación”, señaló el comunicador que trabaja en ‘W Radio Deportes’ en declaraciones para ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

“Veo lejana la posibilidad de que Yoshimar Yotún continúe en Cruz Azul. La directiva del club tiene mucho dinero, pero ya no le inyecta tanto capital al equipo . En cambio desde el lado de Yotún creen que el jugador debe revalorizarse tras ser campeón”, sostuvo el comunicador de Televisa Radio en ese entonces.

En caso no fructifique la reunión entre los directivos del equipo mexicano y el representante del futbolista peruano, saldría con la carta de libertad en mano y con opciones de buscar otro destino. De hecho, una de las opciones que se maneja es volver a la MLS, donde militan muchos jugadores de la ‘bicolor’ como es el caso de Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Alexander Callens y entre otros. No obstante, Córdova dio a conocer que hay otras opciones como la de un grande de Argentina o Brasil. “Hasta donde conozco, Yoshimar Yotún y su representante consideran que pueda salir libre de Cruz Azul y pretenden volver a la MLS . Se manejaba información Yotún podía sonar para llegar a Boca Juniors y un equipo brasilero. Pero por ahora no hay nada concreto”, precisó el periodista.

PASO POR LA MLS

Recordemos que el mediocampista de la selección nacional ha tenido un paso por el Orlando City de la MLS. Fue en el 2017, cuando llegó a este elenco procedente del Malmö de Suecia. Rápidamente se adaptó a sus compañeros e incluso compartió vestuario con el brasileño Kaká, quien ya vivía sus últimos años como futbolista profesional.

Sin embargo, su estancia en el torneo estadounidense no duró mucho, pues apenas estuvo poco más de un año y tuvo unos registros bastante buenos. Disputó 32 partidos en los que convirtió 5 goles y brindó 11 asistencias.

Yoshimar Yotún y Kaká en el Orlando City: | Foto: Orlando City

