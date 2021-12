Programación de partidos de hoy, martes 07 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Champions League - Group A - Club Brugge v Paris St Germain - Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgium - September 15, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi in action REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelve el torneo de las ligas europeas más importante del mundo con el inicio de la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Entre los encuentros más esperados están los partidos de PSG vs. Club Brujas, Real Madrid vs. Inter de Milán, AC Milan vs. Liverpool y más.

El día de hoy también habrá duelos en la FIFA Copa Árabe y la Indian Sper League. Continúa leyendo para no perderte los datos de ningún encuentro del día de hoy.

Indian Super League – India

9:00 a.m. East Bengals vs. FC Goa – One Football

FIFA Copa Árabe

10:00 a.m. Marruecos vs. Arabia Saudí – FIFATV

10:00 a.m. Jordania vs. Palestina – FIFATV

2:00 p.m. Argelia vs. Egipto – FIFATV

2:00 p.m. Líbano vs. Sudán – FIFATV

Champions League

12:45 p.m. RB Leipzig vs. Manchester City – Star +, ESPN 2

12:45 p.m. PSG vs. Club Brujas – Star +, ESPN

3:00 p.m. Ajax vs. Sporting Lisboa – Star +, ESPN Extra

3:00 p.m. Porto vs. Atlético de Madrid – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Real Madrid vs. Inter de Milán – Star +, ESPN

3:00 p.m. AC Milan vs. Liverpool – Star +, ESPN 4

3:00 p.m. Shakhtar vs. Sheriff – Star +

3:00 p.m. B. Dortmund vs. Besiktas – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN, ESPN 2 y 4, el canal de la FIFA y One Football.

