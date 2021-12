Jorge Soto y su deseo con Percy Liza en Sporting Cristal: “Disputar el titularato y la Copa Libertadores”

El delantero de Sporting Cristal, Percy Liza, es seguido por clubes del extranjero, pero tratarán de que siga en el cuadro 'rimense'. | Foto: Difusión

Percy Liza es uno de los jugadores con mayor expectativa que ha sacado la cantera de Sporting Cristal. De hecho, es producto de un proyecto que cada vez más está dando sus frutos y ya ha irrumpido las puertas del primer equipo. En ese sentido, Jorge Soto, miembro del comando técnico, espera que el atacante pueda quedarse y luchar por un lugar en el once titular.

“Yo creo que Percy Liza debe quedarse un año más en Cristal, disputar un titularato y la Copa Libertadores . Tiene las cualidades de salir en cualquier momento”, indicó el ‘El Camello’ en una entrevista realizada al programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’.

Y es que el joven delantero ha demostrado a lo largo del año tener las cualidades suficientes para, no solo quedarse con un puesto en el plantel principal, sino también para luchar por un lugar entre los onces iniciales. Con la salida de Marcos Riquelme, el club ‘cervecero’ traería otro atacante, pero la posibilidad de que Liza alterne y pelee por un puesto está ahí. Su potencia y fortaleza física han asombrado a más de uno, pues no se acostumbra a ver ese perfil de jugadores en el Perú, hecho que ha sido atractivo para algunos equipos lo tengan en la mira. Además, la Copa Libertadores sería una prueba para que consolide su nivel.

De hecho, su representante, Fernando García, habló hace unos días con AS Perú, en donde explicó las perspectivas que se tiene con Liza si sale de Cristal. “Buscamos un club que tenga un buen proyecto para él, no un club al que vaya y luego lo estén prestando o vaya y sea el suplente del suplente para así regresar al Perú. Si sale es porque no vuelve acá dentro de varios años. Se está evaluando que sea en Europa. Esperamos que se pueda concretar antes de fin de año, pero toda negociación toma su tiempo”, comentó García, dando a entender que hay probabilidades de que el futbolista de 21 años emigre a otro país.

OPORTUNIDADES EN EL 2021

Este año se suponía que no iba a tener continuidad, ya que la presencia de Emanuel Herrera, Washington Corozo, Christopher Olivares, sumado a los fichajes de Alejandro Hohberg e Irven Ávila, le iban a dejar sin espacio en el equipo. No obstante, sucedió lo impensable: ‘Ema’ se fue a Argentinos Juniors y en su lugar ficharon a Marcos Riquelme. Además de la partida de Corozo al fútbol mexicano.

El delantero argentino llegó sin pretemporada, por lo que le costó adaptarse, hecho que fue aprovechado por Liza para disputar encuentros y asentarse en el primer equipo. Así fue. Disputó un total de 23 partidos, convirtiendo 6 goles y brindando 3 asistencias.

Esto ha provocado que su nombre suene entre sus mismos colegas de la Liga 1, ya que el Perú no acostumbra a sacar delanteros con el prototipo de Liza y menos rendir como lo hizo. “Me gusta Percy Liza porque es un 9 fuerte, luchador, tiene esa explosividad en espacio corto. La verdad me gusta como está jugando”, le dijo Wilmer Aguirre, delantero de Alianza Lima, al diario Líbero antes de las finales con el cuadro ‘blanquiazul’.

Percy Liza celebrando un tanto de Marcos Riquelme ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Liga 1. (Foto: Sporting Cristal)

PERFIL DE PERCY LIZA

Su prototipo es diferente al resto de delanteros que hay en su posición en el Perú. Esto debido a su desarrollada musculatura y su altura que alcanza 1.85 m. a pesar de tener 21 años. Estos atributos le permiten tener las condiciones necesarias para ser un ‘9′ a tomar en cuenta. Además que puede desempeñarse por las bandas gracias a su buena movilidad y capacidad de asociación, teniendo una buena técnica. Evidentemente, tiene cosas por pulir, pero parece ir por ese camino de mejorar cada día.

SEGUIR LEYENDO