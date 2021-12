Tony Succar y su madre anuncian el lanzamiento de su primer sencillo juntos

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el timbalero ganador de dos premios Grammy, dio a conocer que está próximo a lanzar un nuevo tema. Se trata de “No me acostumbro”, canción que formará parte del álbum debut de su madre. “Este viernes 10, con muchísimo amor, primero sencillo de mi mamá”, se logra leer en la foto que compartió.

Mimy Succar Tayrako Sakaguchi es una cantante peruana de ascendencia japonesa conocida por su vínculo con la música criolla y la salsa. Su trayectoria, aunque sigilosa, ha cautivado a muchísimos seguidores. Hace más de treinta años, ella y su familia decidieron emigrar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Allí trabajó en diversos rubros, desde ayudante de limpieza hasta cantante y animadora en eventos privados como bautizos, fiestas, entre otros. En el 2019, obtuvo un reconocimiento de parte de Abel Fukumoto, presidente de la Asociación Peruano Japonesa (APJ).

La madre del hoy nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino cobró notoriedad cuando sorprendió a su hijo en un episodio de La Voz Senior. Durante la etapa de audiciones, Mimy Succar se presentó en el escenario y bastaron unos pocos segundos para que su hijo reconociera su voz y machucara el botón rojo. En aquella ocasión, la intérprete cantó “Químbara” de la fallecida Celia Cruz.

Al terminar la presentación, ambos se acercaron y vivieron un emotivo momento que fue aplaudido y comentado por muchas personas en redes sociales. “Esto fue una sorpresa que no me la esperaba. Personalmente cuando me llamaron para La voz senior yo siempre decía: ‘Cuanto quisiera tener a mi mamá que pueda participar en algo’ porque siempre es importante honrar a nuestros padres y cumplir porque ustedes siempre me han dado todo y yo estoy aquí por eso”; expreso, entre lágrimas Tony en aquella ocasión.

Asimismo, Tony Succar recordó aquellos años donde trabaja junto a su madre. Un momento muy conmovedor para todo el jurado y los televidentes al ver el reconocimiento de Tony Succar hacía sus padres, pues él asegura que no hubiese logrado tanto en su carrera sino hubiese sido por el esfuerzo y amor de sus padres.

FAMILIA TALENTOSA

Los buenas noticias han perseguido a la familia Succar durante todo el año, desde la participación de Tony en La Voz Senior, el despegue artístico de su madre, el anuncio de su futura paternidad y la nominación al Grammy por su disco “Live in Peru”. Se trata de su primera nominación en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical por su disco “Live in Peru”, grabado en concierto. Junto a él, artistas como Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa y Aymée Nuviola también están nominados.

Tony Succar fue nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino.

Esta es la primera vez que Succar es nominado a los Premios Grammy: anterioremente, ha sido ganador de dos premios de los Grammy Latino, la versión para música en español y brasileño de los prestigiosos premios.

“Live in Peru” compite con “Salswing” de Rubén Blades, “En cuarentena” de El Gran Combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa. Este disco tiene a Tony Succar en un concierto en el Teatro Nacional en febrero de 2020, con temas de versiones de “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk”, entre otros. El concierto tuvo a reconocidos artistas de la música latina como Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Gianmarco, Grupo 5, Daniela Darcourt y César Vega.

