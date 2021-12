Jorge Soto: “Marcos Riquelme no fracasó en Cristal, pero si lo comparamos con Emanuel Herrera es complicado”

Los últimos dos delanteros argentinos que defendieron la camiseta de Sporting Cristal.

Jorge Soto habló sobre la salida de Marcos Riquelme de Sporting Cristal y dejó en claro que no fracasó en esta temporada. Sin embargo, hizo una pequeña comparación con Emanuel Herrera, jugador que dejó una huella imborrable en la historia del club celeste a punta de goles. Y que a su vez, estableció récords en el fútbol peruano que hasta el momento no han podido ser superados.

“No creo que Marcos Riquelme haya fracaso en Sporting Cristal se esforzaba mucho. Pero es complicado si lo comparamos con la valla alta que dejó Emanuel Herrera”, fueron las palabras del ‘Camello’ para ‘Fútbol como Cancha’. Además, agregó que va a ser difícil encontrar alguien que lo iguale o lo supere.

El integrante de la institución ‘cervecera’ se refirió a las lesiones del ‘Pelado’. Como se sabe, en la primera parte del año Riquelme no pudo estar en muchos partidos por un problema en el gemelo. No obstante, en el Torneo Clausura pudo sacarse la espina y colaborar con el elenco de Roberto Mosquera. En el 2021, disputó 28 cotejos y anotó ocho tantos.

LOS NÚMEROS DE HERRERA

El argentino llegó al Rímac en el 2018 y en su primera temporada la rompió. Alineó en 45 partidos y marcó 43 goles. Casi un tanto por encuentro. Ese año lograría el título nacional de la mano de Mario Salas. En su segunda campaña no la pasó muy bien, ya que sufrió una lesión de gravedad ante Universitario de Deportes y que lo mantuvo alejado de las canchas por mucho tiempo. En el 2020, volvió a entablar esa relación con las redes y celebró en 20 ocasiones. En toda su instancia en el club ‘bajopontino’ hizo 70 goles.

Emanuel Herrera durante su estancia en Sporting Cristal. | Foto: Difusión

JORGE SOTO SOBRE PERCY LIZA

Percy Liza es uno de los jugadores jóvenes que se consolido en el elenco de ‘Mou’, esto también tiene una relación con la ausencia de Riquelme durante al año. El formado en las divisiones menores asumió el reto de comandar en el ataque, por momentos lo hacía desde la banda y otros como ‘nueve’. Esto le permitió estar en los ojos de clubes de otras ligas.

“Buscamos un club que tenga un buen proyecto para él, no un club al que vaya y luego lo estén prestando o vaya y sea el suplente del suplente para así regresar al Perú. Si sale es porque no vuelve acá dentro de varios años. Se está evaluando que sea en Europa. Esperamos que se pueda concretar antes de fin de año, declaró el representante de la ‘Figura’. Por el momento no hay ninguna propuesta formal por él.

Desde la experiencia de Soto, cree que el atacante debería permanecer una temporada más en La Florida. “Yo creo que Percy Liza debe quedarse un año más en Cristal, disputar el titularato y la Copa Libertadores. Tiene las cualidades de salir en cualquier momento”, argumentó.

Percy Liza celebrando un tanto de Marcos Riquelme l Foto: Sporting Cristal

HABLÓ SOBRE EL NUEVO FICHAJE

Leandro Sosa ha sido oficializado como nuevo jugador de Cristal mediante las redes sociales. El uruguayo llega proveniente de Ayacucho FC, donde estuvo durante dos campañas y marcó diez goles. El volante estampó su firma por dos temporadas y disputará la Copa Libertadores, torneo en el cual ya sabe lo que es anotar.

“Sabemos las cualidades de Sosa, juega por todo el frente de ataque. Izquierda o derecha, hace la banda bastante bien. Ha tenido un buen año en Ayacucho, no lo este año sino también el año pasado”, manifestó el exjugador de la selección peruana.

SEGUIR LEYENDO