Mesa Redonda: MUNLIMA clausuró depósito clandestino de ollas

La galería Santa Catalina, ubicado en el conglomerado comercial Mesa Redonda, tuvo que ser clausurado luego de que trabajadores ediles encontraran un depósito de ollas y artículos de cocina, los cuales no solo habían sido ubicados ahí sin permiso, sino que también obstruían el tránsito en pasadizos y obstaculizaban las áreas comunes. Los funcionarios se apersonaron al inmueble ubicado en la cuadra seis de Jirón Puno para tomar las medidas correspondientes en este caso.

De haber ocurrido un accidente en la situación que se encontraba la galería, a muchos de los que se encontraban ahí dentro les habría sido muy difícil evacuar con velocidad. El amontonamiento de artefactos en diversos espacios del reciento, imposibilitaba en correcto desplazamiento de las personas. En la azotea se encontraron los almacenes donde se guardaban productos que luego se distribuían entre los comerciantes ambulantes de la zona.

SANCIONES IMPUESTAS

Las autoridades iniciaron un proceso sancionador contra los dueños del local tras verificar que estos no contaban con la autorización requerida para ejercer esta actividad económica ni contar con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La multa impuesta ascendió hasta los 8,800 soles y se ordenó la clausura inmediata del inmueble.

La Municipalidad de Lima ha clausurado hasta el momento más de treinta almacenes de las mismas características, todos estos ubicados en Barrios Altos y Mesa Redonda, zona que hace más de dos décadas fue testigo de un lamentable desastre producida por la informalidad y la falta de respeto a las normas de prevención.

Tan solo hace unos días, el 30 de noviembre, la Municipalidad de Lima ya había realizado otro operativo en las cuadras 7,8 y 9 de jirones Cusco y Puno, muy cerca de donde se realizó la última diligencia. En aquella ocasión se decomisó productos de bioseguridad como mascarillas y protectores faciales. Durante el operativo se comprobó que el lugar no solo no contaba con el permiso para operar, sino que tampoco tenía extintores.

Las autoridades seguirán realizando este tipo de operativos con el fin de garantizar la seguridad de todos aquellos que visiten esta concurrida zona, especialmente en estas fechas en las que muchas personas acuden hacer las respectivas compras de fin de año.

ZONA DE PELIGRO

La posible llegada de una tercera ola de la COVID-19 o la aparición de una nueva variante como la Ómicron, no parece asustar a los comerciantes de Mesa Redonda. Esta zona del centro de la capital se encuentra no solo abarrotada de compradores, sino también de vendedores formales y ambulantes. Estos últimos toman parte de la vereda y pista generando un tránsito de personas lento y peligroso. Ante un sorpresivo desastre, no serían pocos los que resulten dañados al intentar escapar del lugar.

La zona comercial de Mesa Redonda carece de medidas de seguridad sanitarias. EFE/Luis González/Archivo

No solo las medidas de orden son desacatadas en esta zona comercial, las medidas de prevención para frenar la propagación del virus tampoco son tomadas en cuenta. El flujo de personas impide una correcta distancia entre ellas; además, muchos portan incorrectamente la mascarilla dejando libre la nariz, zona por donde el virus puede ingresar.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional y las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Centro participaron el último 30 de noviembre en simulacro de incendio en la Galería Tradición, también ubicada en Mesa Redonda. Esto con el fin de brindarle a todos aquellos que trabajen y transitan por esa zona, la información necesaria sobre cómo actuar ante un posible desastre.





